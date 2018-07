Descubre a Furious Monkey House, cinco niños y un mono furioso dispuestos a convertirse en estrellas del rock

Mariña, Carlota, Amaya, Irene y Manu son unos niños de Pontevedra de entre 11 y 13 años que decidieron formar una banda de rock: Furious Monkey House. ¿Y el mono furioso? Tras el primate se encuentra Gonzalo Maceira, el profesor de música de los chicos que también es el bajo del grupo.

Maceira explica que el grupo salió de "un experimento" en una de sus clases de creación musical en las que ninguno de los chicos se conocían. Congeniaron tan bien que entre los seis se pusieron a componer canciones y un año después nos presentan su primer disco, RUN, del que una parte se ha grabado en los míticos estudios Abbey Road de Londres, a la altura de grandes artistas como The Beatles, Rolling Stones o Radiohead.

Con With my hands, su primer single, Furious Monkey House nos demuestran que el rock no entiende de edades y que llegan pisando fuerte dispuestos a recordarnos el mejor rock de los 90.