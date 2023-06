Un día con Milky Chance: Clemens Rehbein y Philipp Dausch nos presentan su disco 'Living in a Haze'

Viernes a las 6 de la mañana. Europa FM se reúne con Milky Chance en la estación de tren de Berlín para pasar un día entero con Clemens Rehbein y Philipp Dausch. El dúo alemán está inmerso en la promoción de su nuevo disco Living in a Haze, que sale a la venta este 9 de junio, a la vez que prepara el inicio de su gira por EEUU y Canadá.

Nos subimos con ellos al tren y uno de los primeros temas de conversación que sale es el triunfo de Rosalía. Ellos mismos grabaron hace varios meses una versión de La noche de anoche, la colaboración de la catalana con Bad Bunny.

Clemens Rehbein y Philipp Dausch afirman que Rosalía es una artista que "rompe con el flamenco tradicional". Saben que hay algunas personas que la critican justo por eso, aunque para ellos los que piensan así "son muy cerrados de mente".

"Está arrasando porque está mezclándolo con el pop y haciéndolo más moderno", aseguran.

Así se prepara Milky Chance antes de una gran gira

Nos esperan seis horas en tren hasta Dortmund, al este de Alemania, donde tienen varias entrevistas en una radio local y un concierto previo a su gran gira norteamericana.

Queremos saber cómo se preparan física y mentalmente para viajes de tantos meses y nos aclaran que ahora mismo pueden hacerlo porque "todavía son jóvenes y sus cuerpos aguantan".

Para los descansos tendrás que esperar al final de la gira. "No podemos irnos de tour sin parar porque es agotador y no es sano. Si lo haces demasiado, te terminas hartando y no queremos eso, así que nos tomamos descansos", señala el dúo.

Clemens y Philipp confiesan que ahora es más duro estar tanto tiempo fuera de casa porque los dos son padres. Su objetivo es encontrar ese "equilibrio" entre trabajo y familia, pero reconocen que muchas veces es complicado estar muchas semanas alejados de sus seres queridos.

La solución ante esto es pasar el mayor número de horas posible junto a ellos, especialmente los días previos a las giras. Aún así, ellos mismos confiesan que se ven "privilegiados" porque ven la música como "una pasión" más allá del trabajo.

Uno de los riesgos de la fama es perder completamente la intimidad en espacios públicos y ellos nos revelan que no sufren mucho eso porque "sus caras son menos famosas que su música". Es agradable porque podemos viajar todo el día y nadie nos reconoce", reflexionan.

Estar activos antes de los conciertos

En pocas horas tienen un concierto en una sala abarrotada de fans y nos detallan cómo se preparan antes de los shows: "Solemos hacer deporte y visitar lo máximo posible de la ciudad en la que estamos. También comer o incluso dormir la siesta".

La parte fundamental antes de cualquier show es la prueba de sonido. Es la garantía de que todo estará listo antes de empezar.

"No necesitamos relajarnos, sino hay que estar activos. Entonces hora y media antes del show escuchamos un poco de música, bailamos, cantamos juntos, nos metemos en el mood de fiesta", añaden.

Muchos artistas tienen rituales que llevan a cabo antes de salir al escenario y Milky Chance no es diferente. Antes de salir al escenario, Clemens y Philipp "se ponen en círculo y se dan ánimos para concentrarse". "Intentas concentrarte porque quieres estar preparado y dejar atrás todo lo demás que te ha pasado durante el día porque tienes que estar centrado solo en eso para darlo todo", explican.

Todas las claves de 'Living in a Haze', el disco de Milky Chance

Minutos antes de subirse al escenario, y de despedirse de Europa FM tras haber compartido el día, el dúo alemán nos confiesa algunas curiosidades sobre su nuevo disco y revela que están "muy emocionados" por el inicio de esta nueva etapa. Además, este concierto en Dortmund es muy especial porque será la primera vez que toquen su canción Living in a Haze en directo. Es la canción que da título a su nuevo disco.

VIDEO ACTUACIÓN

"Estamos preparados. Es agradable cuando has trabajado mucho en un proyecto y lo lanzas. Te encuentras como en un túnel y es el momento de salir y disfrutar", confiesan sobre el trabajo previo al lanzamiento del álbum.

Además, aclaran que tardaron dos años en preparar este álbum y se dirigen directamente a los fans: "Le diríamos a la gente que escuchen nuestra música porque igual les gusta".

Los seguidores españoles de Milky Chance deberán esperar un poco para poder verlos en directo. Este año están inmersos en su gira por Norteamérica, aunque no descartan que en 2024 llegue el momento del tour por Europa.

Europa FM ha podido conocer más a fondo a Clemens Rehbein y Philipp Dausch antes del inicio de su gira del disco Living in a Haze.