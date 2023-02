Diego Ibáñez revela de dónde viene el nombre de Carolina Durante: "La historia es un coñazo"

Diego Ibáñez, vocalista de Carolina Durante, se ha pasado por el podcast de La Pija y la Quinqui, de Carlos Peguer y Mariang, que también puedes escuchar su sección semanal en Cuerpos especiales, para hablar un poco de todo.

Mariang ha querido saber cuál es la historia real del nombre Carolina Durante, ya que nunca lo acaban de dejar claro en las entrevistas. "Nos lo preguntan tanto que a veces nos lo inventamos", reconoce Diego, aunque asegura que ahora va a contar la historia real.

Y realmente no guardamos como ningún... O sea, no era ninguna amiga y", ha empezado, asegurando que la historia es "un coñazo".

En 2017, la banda iba a dar su primer concierto y no todavía no tenían nombre: "Y como que tocaba ya ponerse un nombre. Entonces estábamos pensando nombres y uno de los que se barajó era 'examiga', que es el nombre de nuestro segundo EP. Era el nickname que tenía un amigo que jugaba al LOL (League Of Legends)".

Volviendo al tema de examiga, Diego confiesa que empezaron a barajar nombres de examigas y por eso escogieron Carolina Durante, porque era de una de las chicas que recordó que conoció en el pasado, pero que ya no tiene ningún tipo de relación.