Así es Diego Ibáñez, cantante de Carolina Durante: sus inicios, su faceta de actor y sus parejas conocidas

Carolina Durante sigue su camino al Olimpo de la música indie española. Desde su formación en 2017, la banda ha lanzado dos discos y decenas de singles y llegaron a ser nominados a los MTV European Music Awards en 2020. Sin embargo, la cara visible de este grupo es Diego Ibáñez, su voz y líder.

La formación de Carolina Durante y el éxito

El cantante y sus amigos Pedrayes (batería), Mario del Valle (guitarra) y Martín Vallhonrat (bajista) decidieron unirse después de ir a un concierto de Belako y Perro: "Nos dio envidia y decidimos montar un grupo", revelaron a los medios. De hecho, pusieron este nombre por la ex de Mario, con la que estuvo saliendo durante un verano y que estudiaba en la misma escuela que Diego.

La banda saltó a la fama en 2018 cuando lanzaron el tema Perdona (Ahora sí que sí) junto a Amaia. Después de este, estrenaron sus discos Carolina Durante (2019) y Cuatro chavales (2022).

Los estudios de Diego Ibáñez

Antes de dedicarse a la música, el sueño de Diego era ser fisioterapeuta y sigue con la misma idea, ya que pretende compaginarlo con su grupo. Actualmente estudia Ciencias de la Actividad Física y del Deporte (INEF), aunque no es el único de su banda con las mismas ideas.

Mario es un interesado del diseño de ropa, Juan trabaja de cocinero y Martín estudia interpretación.

Su carrera como actor en 'Cardo'

Diego Ibáñez no solo ha despuntado en el mundo de la música, sino que también ha tenido un papel en Cardo, una serie de Atresplayer que se estrenó en 2021. "Me encantaría decir que he disfrutado, pero no ha sido así", contó él mismo durante una entrevista con El Televisero. "Me notaba muy fuera de lo mío, pero creo que podría llegar a disfrutar en algún momento".

El madrileño aparecía en los seis episodios de la serie y, según confesó, no le gustó demasiado verse. "Viendo la serie lo he pasado realmente mal, aunque me ha gustado mucho", reveló tras la presentación celebrada en el marco del Festival de San Sebastián.

"Cuando me he visto en pantalla me he tapado los ojos con la mascarilla, he pasado mucha vergüenza", dijo sobre su papel en la serie.

Cardo estaba llamada a dar voz a la generación millennial y a hablar, especialmente, sobre las expectativas sociales se imponen según lo que somos físicamente y socialmente y el vacío de los jóvenes que alcanzan los 30 y se ven en una vida vacía y sin perspectivas de futuro, y que llenan con placeres efímeros. Es el retrato de la generación nacida en los 90 "a caballo entre un futuro incierto, un pasado plácido y un presente convulso".

Su tatuaje dedicado a Cristiano Ronaldo

El cantante ha revelado en muchas ocasiones que es un madridista convencido y en varios de sus conciertos ha subido al escenario con la camiseta de este equipo de fútbol.

De hecho, lleva tatuado el famoso 'siuuu' de Cristiano Ronaldo después de perder una apuesta.

En 2019, contó en una entrevista con Sport lo que sucedió: "No lo llevo precisamente con orgullo. La apuesta era que si ganaba el Madrid de baloncesto la Copa de Europa y el mismo año también se ganaba la de fútbol me lo tatuaba porque yo siempre había rajado muchísimo de él y luego me callaba la boca a final de temporada cuando pegaba el arreón. Y mírame, ahora, llorando aquí porque nos falta un Cristiano".

¿Iría Diego Ibáñez al Benidorm Fest?

La participación de artistas consolidados en el Benidorm Fest, el certamen que elige a los representantes de España en Eurovisión, sigue siendo un tema polémico. Durante las dos ediciones de este, RTVE ha confesado que han llamado a muchos de ellos pero no han querido apuntarse.

Diego, al contrario, se ve participando, tal y como confesó para Yasss en 2022: "Pues fíjate que a mí Eurovisión me parece guay. No soy superfan, aunque este año lo he seguido porque tengo colegas tocando ahí. Pero sí que me podría ver en Eurovisión tocando. Creo que no lo vamos a hacer nunca pero tampoco me parece descabellado. No entiendo ese odio por parte de según qué músicos a Eurovisión, a lo mejor es que no me entero muy bien de la historia.

Así, dejó claro que "sí se vería allí".

Las parejas conocidas de Diego Ibáñez

Diego es bastante discreto con su vida privada, por lo que apenas ha compartido contenido en redes sociales con sus parejas, sin embargo, periodistas y fans sí han podido verlos. La primera novia de la que se tiene constancia es Amaia, que tras grabar su colaboración surgió el amor. Unas fotografías tomadas en 2018 confirmaron el romance.

Un año después se terminó esta relación, aunque poco después volvió a encontrar el amor de la mano de la guitarrista Carlotta Cosials. Se conocieron en una quedada de amigos y rápidamente tuvieron mucha química.

Estuvieron juntos durante dos años y compartieron muchos planes románticos, pero en 2021 decidieron poner fin a esto.

La última persona con la que se rumorea que el cantante está saliendo es Pili, la hermana y estilista de Rosalía. Es la mano derecha de la catalana y tal y como revelaron varios medios, ambos pasaron unos días antes de las navidades en Francia. No obstante, son todo teorías, ya que en ningún momento han confirmado nada.

El último gesto de Rosalía llamó mucho la atención de sus fans después de que compartiera un tweet promocionando el concierto de la banda en Madrid y diciendo que allí se verían.

Sin duda, Diego Ibáñez se ha convertido en uno de los personajes más importantes para la música y el indie de este país. Aun así, también sabe que su vida privada interesa mucho y por ello prefiere mantenerla oculta.