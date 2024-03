Diego Torres: "Hay que sufrir para llegar a la felicidad"

Diego Torres (Buenos Aires, 53) pasa unos días en España para dar a conocer Mejor que ayer, un disco que le ha llevado dos años escribir y producir. Un álbum "lleno de colores" en el que cada canción tiene su propio mundo.

Nos encontramos con el artista a primera hora del martes en un céntrico hotel de Gran Vía, escogido como hogar para estos frenéticos días de promoción incansable en Madrid. Está contento, España forma parte de sus raíces.

"Este disco tiene todo lo que habita en mí"

Las letras que comprenden este álbum encierran más de un mensaje. Son una mezcla de emociones, vivencias y recuerdos que trata de no definir porque prefiere que cada persona haga su propia interpretación. "Este álbum tiene melancolía, su cosa sentimental, su alegría, su espíritu guerrero... Tiene todo lo que habita en mí", dice el artista, que en esta última etapa ha atravesado una montaña rusa de emociones. En 2021, su matrimonio con Débora Bello llegaba a su fin después de 17 años, y como manda el chiclé argentino, se reconoce como un sufridor que encuentra un bálsamo en el tango: "Nosotros si no sufrimos es que algo no... Hay que saber sufrir para saber amar, y eso es lo que refleja el disco, como transitamos esta vida".

"Mi madre me crió con música española"

Sus sobrinos Benja y Ángela Torres cantan con él en el primer corte, Leyes de la Vida. "Habla de valorar las cosas a tiempo (...) de recordar cuando teníamos a la abuela, a papá, a mamá, los amigos, la infancia, las calles que nos marcaron... Y tiene que ver con España, con lo que a mí me pasó. Mi madre era cantante y yo fui criado con música española, con la rumba, el cajón, la guitarra... Mi madre grabó con Los Habichuela, que eran los padres de los Ketama, y luego terminé grabando con ellos", recuerda. "La música para mí siempre ha sido un puente, y lo que busco es ese puente entre Madrid, Buenos Aires, Centro América... Ese triángulo que me apasiona y me identifica como persona".

Diego Torres es el menor de los cinco hijos de Lolita Torres, una actriz y cantaora argentina que llevó la copla española por todo Buenos Aires. En su voz sonaron canciones tan conocidas como Te lo Juro Yo o La Niña de Fuego, tema homónimo de una de las 20 películas que llegó a protagonizar.

Falleció en 2002, pero su legado sigue vivo a través de Diego, y él se lo transmitirá su hija Nina, de once años, si un día llega y le dice "papá, quiero ser artista". "Le diría lo mismo que me dijo mi mamá. Ella tenía una mirada kung fu, hablaba con pocas palabras. Me dijo 'andá y cantá', y en ese andá estaba el ensayar, el trabajar, el 'te van a pasar cosas buenas, cosas malas'. En definitiva, 'a ver cuán fuerte es tu vocación para atravesar chubascos y días de sol'".

Después de 30 años sobre los escenarios, con diez álbumes a sus espaldas y dos premios Latin Grammy, pocos éxitos le quedan por superar. Carlos Vives, amigo personal y rey del vallenato, lo acompaña en Kapun, un tema tan vitalista como aquel inolvidable Color Esperanza que en 2001 hizo que el planeta entero cambiase su mirada para verlo todo de otro color. Han pasado más de dos décadas y su nuevo disco continúa esa estela que anima vivir sin miedo. Ahora canta que "rendirse no es una opción".