Las diez mejores canciones de Beyoncé, según la revista Rolling Stone

Beyoncé no necesita presentación... es simplemente Beyoncé.

A sus 42 años, la exintegrante de las Destiny's Child se ha convertido en una superestrella con temazos como Crazy in love, Single ladies, Halo, entre muchos otros. La artista ha publicado recientemente su disco Cowboy Carter, un álbum fresco y novedoso en el que se aproxima a sus raíces texanas y se inspira en el country.

Para celebrarlo, la popular revista musical Rolling Stone ha elaborado un ranking de las mejores 70 canciones de Beyoncé, alabando la increíble carrera que ha tenido: "Su combinación de talento para el espectáculo, habilidad, visión creativa e influencia no tiene comparación con sus pares contemporáneos".

"Sus canciones son obras maestras del pop, hermosas y diversas, y varias de ellas se han convertido en piedras de toque culturales", aclaman.

Repasamos cuáles son las diez mejores canciones de Beyoncé.

1. Deja Vu feat. Jay-Z

La revista considera que Deja Vu, su colaboración de 2006 con Jay-Z, es la mejor canción de la historia de Beyoncé. Los toques funky, el homenaje gótico sureño y la buena sinergia con el rapero no hacen que sea la mejor canción, sino que incluso define su carrera.

2. Formation

En 2016, Beyoncé lanzó Formation, un grito de guerra para su era artística más ambiciosa y un llamado a las armas que profundizó el filo político que siempre ha existido en su música.

3. Crazy in Love

Crazy in love llegaba en 2003 para convertirse en una de sus canciones más reconocibles.

4. Sorry (Homecoming Live)

La versión en directo de Sorry para la película Homecoming llegaba en 2019 tras grabar varios de sus conciertos en Coachella en 2018. Una reinvención femenina de la tradición universitaria negra, completa con intrincados pasos y un homenaje a la vida griega.

5. Love on Top

En Love on Top (2011), este alegre y alegre retroceso del R&B de los años ochenta, Beyoncé logra canalizar tanto a Stevie Wonder como a Whitney Houston, a veces simultáneamente.

6. Me, Myself and I

My, Myself and I, lanzada en 2003, la muestra descubriendo una nueva madurez en su sonido y contenido lírico, al mismo tiempo que brinda a los fans un himno de empoderamiento y los alienta a encontrar fuerza en sí mismos.

7. Partition

Con su referencia a Monica Lewinsky y una pista electro-thump de ensueño, Partition (2013) no era un tema sexual cotidiano. Era el sonido del deseo que desbloqueaba la libertad musical.

8. Love Drought

Sintes centelleantes y bajos elásticos se arremolinan en Love Drought (2016), llevándonos a un lugar exuberante y visceral, como un bosque místico surgido de la tierra quemada de Beyoncé.

9. Single Ladies (Put a Ring on It)

Beyoncé pronunció en 2008 uno de los mejores himnos de todos los tiempos para el empoderamiento de las relaciones en Single Ladies (Put a Ring on It).

10. Dangerously in Love 2

Cerramos el Top 10 con Dangerously in Love 2 (2003), una balada inquisitiva de R&B que sirve como momento crucial en su álbum debut homónimo.

¿Cuál es tu canción favorita de Beyoncé de esta lista de temazos?

