El disco de Levántate y Cárdenas y Ponte A Prueba 2016

Mientras los demás los ponen en una lista... Nosotros te los ponemos en un discazo. El nuevo recopilatorio de Levántate y Cárdenas y Ponte a prueba 2016 va a ser un éxito seguro. Esta quinta entrega viene más fuerte que nunca con un total de 38 éxitos de máxima actualidad, algunos de ellos exclusivos de este recopilatorio. Están los temas más potentes del momento: Marvin Gaye de Charlie Puth con Meghan Trainor, Alive de Sia, On my mind, lo nuevo de Ellie Goulding, Firestone de Kygo, Back it up de Prince Royce con Pitbull, además de los singles de Justin Bieber, Álvaro Soler con Jennifer Lopez, Robin Schulz, Estopa, Rachel Platten, o el tema Somos Europa FM de Jere, colaborador de Levántate y Cárdenas.

Levántate y Cárdenas se ha convertido en el programa matinal de referencia más divertido y entretenido y con la selección musical mejor valorada por los oyentes. Ponte A Prueba cada vez está más afianzado en su franja nocturna, liderando las noches de la radio musical española. Las canciones de este recopilatorio son fiel reflejo de las preferencias de los oyentes y no dejan de sonar tanto en los programas como en la fórmula de Europa FM.

EL DISCO DE LEVÁNTATE Y CÁRDENAS

1. Anna Naklab feat. Alle Farben & Younotus – Supergirl

2. Felix Jaehn feat. Jasmine Thompson - Ain’t nobody (Loves me better)

3. OMI – Hula Hoop

4. Charlie Puth feat. Meghan Trainor – Marvin Gaye

5. Sia – Alive

6. Gente de Zona feat. Marc Anthony – La Gozadera

7. Madcon feat. Ray Dalton – Don’t worry

8. Lost Frequencies feat. Janieck Devy – Reality

9. Robin Schulz feat. Jasmine Thompson – Sun goes down

10. Avicii – Waiting for love

11. Kygo feat. Conrad Sewell – Firestone

12. Paloma Faith - Only love can hurt like this

13. Mans Zelmerlow – Heroes

14. Tove Lo – Habits (Stay High)

15. Jess Glynne - Hold my hand

16. Galantis – Peanut butter jelly

17. Wally López feat. Vince Freeman – Higher love

18. Petite Meller – Baby Love

19. Jere – Somos Europa FM

EL DISCO DE PONTE A PRUEBA

1. Justin Bieber – Sorry

2. J. Balvin – Ginza

3. Calvin Harris feat. Disciples – How deep is your love

4. Prince Royce feat. Pitbull – Back it up

5. Ellie Goulding – On my mind

6. Jason Derulo – Want to want me

7. Álvaro Soler feat. Jennifer Lopez – El mismo sol

8. Yall feat. Gabriela Richardson – Hundred Miles

9. Meghan Trainor – Dear future husband

10. Robin Schulz feat. Francesco Yates – Sugar

11. Flo Rida feat. Verdine White – I don’t like it, I love it

12. Fifth Harmony – Worth it

13. Estopa - Pastillas para dormer

14. Fito y Fitipaldis – Garabatos

15. Rachel Platten – Fight song

16. Echosmith – Come Together

17. Sweet California feat. Jake Miller – Wonderwoman

18. Deorro x Chris Brown – Five more hours

19. Fly Project – Toca Toca