Disfruta de la mejor música en el nuevo disco de Europa FM

El mejor pop rock se da cita en un doble recopilatorio en formato físico y digital, para que escuches y regales le mejor música del momento. Temazos de Dua Lipa, Shawn Mendes, Morat, Ed Sheeran, IZAL, Calvin Harris, Pablo Alborán o Shakira se dan cita en este doble recopilatorio imprescindible.

Además, ¡este año el disco de Europa FM es más tuyo que nunca! Porque no solo la música es una pasada, ¡la portada del disco también lo es! Y eso ha sido gracias a que nos habéis ayudado a elegirla, votando en redes sociales y en nuestra web, entre las opciones que teníamos. ¡Y ganó la que ves en la imagen por goleada!

Así que ya sabes, termina de hacer tuyo este disco ¡y disfruta con la música de uno de los recopilatorios más vendidos del país!

TRACKLIST DEL DISCO DE EUROPA FM:

CD 1 - EUROPA FM

1. Shawn Mendes – In My Blood

2. Marshmello, Ann Marie – Friends

3. Álvaro Soler - La cintura

4. Ariana Grande - No tears left to cry

5. Imagine Dragons – Thunder

6. Pablo López - El patio

7. Cecilia Krull vs Gavin Moss - My life is going on

8. Jason Derulo ft. French Montana- Tip Toe

9. Maluma ft. Nego Do Borel - Corazón

10. David Guetta & Sia- Flames

11. Tom Walker – Leave a light on

12. Izal - El pozo

13. Dua Lipa - IDGAF

14. Charlie Puth – How long

15. Shakira ft Nicky Jam - Perro fiel

16. Selena Gomez & Marshmallow – Wolves

17. Jax Jones ft Ina Wroldsen– Breath

18. Fito & Fitipaldis – Entre dos mares

19. Rita Ora – Anywhere

20. Efecto Mariposa - Qué me está pasando

21. Alan Walker, Noah Cyrus & Digital Farm Animals - All falls down

22. Efecto Pasillo - Salvajes irracionales

CD 2 - EUROPA FM

1. Luis Fonsi & Demi Lovato - Échame la culpa

2. Ed Sheeran – Perfect

3. Sean Paul, David Guetta ft Becky G - Mad love

4. Morat, Juanes - Besos en guerra

5. Rudimental ft. Jess Glynne, Macklemore & Dan Caplen - These days

6. Calvin Harris, Dua Lipa - One kiss

7. Aitana & Ana Guerra - Lo malo

8. Post Malone – Better Now

9. Christina Aguilera - Fall in line

10. Pablo Alborán - No vaya a ser

11. P!nk - What about us

12. Robin Schultz –OK (feat. James Blunt)

13. Love of Lesbian- Cuando no me ves

14. Portugal The Man - Feel it still

15. Maroon 5 - What lovers do

16. Elefantes - Cada vez

17. Zayn - Dusk till down

18. Monarchy – Midnight

19. Leiva - La llamada

20. Jess Glyne – I´ll be there

21. Reyko - Spinning over you

22. Lagarto Amarillo - Kamikaze

¡Corre a por tu doble CD con la mejor música de Europa FM!

Europa FM, el disco 2018 / europafm.com

