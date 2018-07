Disfruta en primicia 'Faces & Lighters', el primer single del nuevo trabajo de Brian Cross

Tras dos años de duro trabajo, Brian Cross nos presenta el primer single de su nuevo álbum, junto a Two Tone , VEIN & ‪‎I am Chino‬. 'Faces & Lighters' llega cargado de ritmo, positivismo y luz que representa el momento personal que vive el DJ internacional. Ya puedes disfrutar de 'Faces & Lighters' , que llega al mercado este viernes 27 de mayo. ¡Sube el volumen y disfruta de este temazo BRUTAL!

¿Tienes ganas de escuchar lo nuevo de Brian Cross? Ya puedes disfrutarlo en europafm.com y volver a escuchar la entrevista que le hicieron Juanma Romero y Laura Trigo sobre 'Faces & Lighters' en Euroclub.

Uno de nuestros DJ's con más proyección internacional y nuevo fichaje de la promotora Live Nation como Head of Electronic Music publicará nuevo disco en los próximos meses. El estreno de Faces & Lighters coincide con otros éxitos recientes de Brian Cross, como son su nuevo espacio Supermartxé Summer Session en Europa FM y su participación en el festival de música electrónica más importante del mundo, Tomorrowland. Unos proyectos que reflejan el gran momento por el que está pasando este apasionado de las mezclas.

Establecido en Ibiza, esta isla ha sido el gran amor de Brian y tras formar parte de su escena musical los últimos 14 años, podría decirse que es un ‘veterano’ del lugar, donde se codea con artistas de la talla de Hardwell, Armin Van Buuren o Martin Garrix. Además es booking manager y está a cargo de SuperMartXé en Privilege.

¡No podrás dejar de escuchar 'Faces & Lighters', un temazo que no parará de sonar los próximos meses. ¿Aún no lo has escuchado? ¡Sube el volumen y disfruta!

