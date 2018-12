DJ Earworm recopila los 25 éxitos de 2018 en un nuevo mashup

DJ Earworm presenta 'United State of Pop 2018 (Turnin' It Up)' / YouTube

Estamos ya a las puertas de acabar el 2018, un año lleno de música y de grandes éxitos. Como es habitual en estas fechas, DJ Earworm reúne 25 canciones del año y hace un espectacular mashup.

Si en 2017 la música latina reinó en United State of Pop, con el Despacito, la versión de este año viene marcada por los sonidos más urbanos, como los de Drake. El resultado es la fusión de diferentes estilos, como el pop, el rock, hip hop, pero también la música electrónica.

¿Eres capaz de identificar todas las canciones?

Ariana Grande - No Tears Left to Cry

Ariana Grande - Thank U, Next

Bazzi - Mine

Bebe Rexha & Florida Georgia Line - Meant to Be

BlocBoy JB & Drake - Look Alive

Bruno Mars & Cardi B - Finesse

Camila Cabello - Never Be the Same

Cardi B feat. Bad Bunny y J Balvin - I Like It

Childish Gambino - This is America

Drake - God's Plan

Drake - In My Feelings

Drake - Nice for What

Dua Lipa - New Rules

Ella Mai - Boo'd Up

Halsey - Bad at Love

Juice WRLD - Lucid Dreams

Khalid & Normani - Love Lies

Maroon 5 & Cardi B - Girls Like You

Marshmello & Bastille - Happier

Post Malone - Better Now

Post Malone & Ty Dolla Sign - Psycho

Travis Scott & Drake - Sicko Mode

XXX Tentacion - SAD!

Zedd feat. Maren Morris and Grey - The Middle

5 Seconds of Summer - Youngblood