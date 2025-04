Doechii lanza el estresante videoclip de 'Anxiety'

El ascenso de Doechii como una de las grandes artistas femeninas de los últimos años se vio refrendado por los tres premios Grammy que consiguió en su última edición en las categorías de Mejor Álbum de Rap, Mejor Artista Nuevo y Mejor interpretación de Rap.

Un éxito que ha colocado a la de Tampa como una de las artistas más originales del panorama y el éxito de Anxiety, la canción en la que samplea la recordada canción de Gotye y Kimbra Somebody That I Used to Know de 2011, es una buena prueba de ello.

Un auténtico hit en todas las listas, sobrevenido cuatro después de su grabación, del que acaba de publicar su estresante videoclip, en el que Doechii refleja su ansiedad a través de escenas totalmente extravagantes.

Agentes especiales irrumpiendo en el salón a través de la ventana, un pasivo bombero que observa cómo la cocina se incendia sin alterarse o un elefante cruzando por la calle son algunas de las referencias visuales que la artista emplea para trasladar su estado anímico interior.

Un videoclip cargado de cameos como el de sus hermanas gemelas, que parecen directamente sacadas del rodaje de El Resplandor, o de dos modelos de body painting que recuerdan al videoclip original de Somebody That I Used to Know.