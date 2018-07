Después de conocer que Zayn Malik ya tiene contrato discográfico para emprender su carrera en solitario, parece que sus ex compañeros de One Direction han querido reaccionar rápidamente y han publicado por sorpresa Drag me down, la primera canción como cuarteto.

Drag me down de One Direction / europafm.com

One Direction ha sorprendido a sus fans esta mañana con el lanzamiento de su nuevo single Drag me down, el primero del grupo sin Zayn Malik. La banda ha lanzado la canción en iTunes y Spotify hoy a las 6.30am (hora Reino Unido) antes de estrenarla en la radio y online. Con poderosas guitarras y armonías pegadizas, Drag me down muestra un sonido más maduro en One Direction.

Con ventas de más de 65 millones en todo el mundo y conciertos en directo ante más de 7.5 millones de fans, One Direction son un auténtico fenómeno pop. Su quinto álbum saldrá a la venta en noviembre, momento en el que la banda se tomará un descanso, según su mánager Simon Cowell.