Dua Lipa muestra un adelanto de 'These Walls', cuarto single de 'Radical Optimism'

Queda menos de una semana para que Radical Optimism,el tercer LP de Dua Lipa, vea la luz.

La cantante británica, que se coronó en pandemia como una grandísima diva pop, muestra su madurez en un disco más sosegado, pero que contiene con los mismos ritmos que Future Nostalgia (2020) asentó como su seña de identidad.

Los tres primeros adelantos, Houdini, Training Season e Illusion, destilaron la psicodelia sesentera que envuelve todo el disco.

El concepto "optimismo radical" le llegó de manera inesperada, pero lo tuvo claro desde el principio. "Es un concepto que resonó en mí y sentí más curiosidad cuando comencé a jugar con él y a integrarlo en mi vida. Me impactó la idea de atravesar el caos con gracia y sentir que puedes capear cualquier tormenta. Al mismo tiempo, me encontré recorriendo la historia de la música de la psicodelia, el trip hop y el britpop. Siempre me ha parecido muy optimista, y esa honestidad y actitud es un sentimiento que llevé a mis sesiones de grabación", dijo en una entrevista con Pitchfork.

El álbum, que estará disponible al completo el próximo 3 de mayo, tiene once temas. El cuarto del que hemos podido escuchar un fragmento es These Walls,ya que la artista ha compartido un pequeño retazo en su cuenta de Instagram para ir abriendo boca a sus fans.

"Algo nuevo para la cuenta atrás de Radical Optimism", decía sobre un vídeo en el que aparece en una especie de estudio, ensayando y perfilando la canción.

Según ha comentado una cuenta fan de Dua Lipa en México, la artista se inspiró en un desamor para la letra de These Walls. Al parecer, la canción fue escrita después de una horrible ruptura de 12 horas. Dua Lipa sentía que las paredes realmente lo veían todo y quería personificar la idea de que esas paredes te conocieran mejor de lo que quizá tú mismo te conozcas.

Tracklist completo de 'Radical Optimism', tercer disco de Dua Lipa

End of an Era

Houdini

Training Season

These Walls

Whatcha Doing

French Exit

Illusion

Falling Forever

Anything for Love

Maria

Happy for You

