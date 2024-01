Dua Lipa explota su single 'Houdini' con una nueva versión en directo

La espera para el tercer álbum de estudio de Dua Lipa se está haciendo eterna.

La cantante anunció el lanzamiento de su álbum el pasado mes de octubre, y adelantó que estaba inspirado en la psicodelia de la música de los años 70.

Hace más de dos meses publicó el primer sencillo de este proyecto, pero a los fans ya se le ha quedado corto: necesitan otro adelanto o poder poner fecha por fin a la publicación del disco.

Pero parece que no está dentro de los planes de la cantante británica, que ha decidido seguir explotando Houdini, compartiendo una versión en directo de Houdini desde el London Studio.

Vestida completamente de negro, luciendo su precioso pelo rojo y rodeada de músicos y coristas, la cantante no ha perdido una sola nota durante su actuación en directo, que suena prácticamente igual que la versión de estudio del tema.

El vídeo está marcado por un filtro de luz azul y movimientos borrosos a cámara lenta que te transportan a la psicodelia en la que se ha inspirado la artista para la creación de su nuevo disco.

Letra de Houdini

Okay

Mmm

I come and I go

Tell me all the ways you need me

I'm not here for long

Catch me or I go Houdini

I come and I go

Prove you got the right to please me

Everybody knows

Catch me or I go Houdini

Time is passing like a solar eclipse

See you watching and you blow me a kiss

It's your moment, baby, don't let it slip

Come in closer, are you reading my lips?

They say I come and I go

Tell me all the ways you need me

I'm not here for long

Catch me or I go Houdini

I come and I go

Prove you got the right to please me

Everybody knows

Catch me or I go Houdini

If you're good enough, you'll find a way

Maybe you could cause a girl to change her ways

Do you think about it night and day?

Maybe you could be the one to make me stay

Everything you say is sounding so sweet

But do you practice everything that you preach?

I need something that'll make me believe

If you got it, baby, give it to me

They say I come and I go

Tell me all the ways you need me

I'm not here for long

Catch me or I go Houdini

I come and I go (I come and I go)

Prove you got the right to please me

Everybody knows (I'm not here for long)

Catch me or I go, Houdini

If you're good enough, you'll find a way

Maybe you could cause a girl to change her ways

Do you think about it night and day?

Maybe you could be the one to make me stay

Oh, oh, oh

Ooh, ooh, ooh, ooh

I come and go

Tell me all the ways you need me

I'm not here for long

Catch me or I go Houdini

I come and I go (I come and I go)

Prove you got the point to please me

Everybody knows (I'm not here for long)

Catch me or I go Houdini

Houdini

Catch me or I go Houdini