El durísimo vídeo del exguitarrista de Camela hablando de la muerte de su hijo Rafael: "No corráis, por favor"

Miguel Ángel Cabrera, exguitarrista de Camela , vive unas semanas durísimas. Su hijo Rafael falleció a los 18 años meses después de sufrir un accidente de tráfico sobre el que ha querido abrirse publicando un vídeo en Instagram. "Yo ya no creo en nada" , ha dicho con voz entrecortada recordando lo sucedido.

El pasado 28 de diciembre de 2021, el hijo de 18 años de Miguel Ángel Cabrera, exguitarrista de Camela, tuvo un accidente de tráfico en Aranjuez. Pasó varios días en la UCI y meses después, el 4 de marzo de 2022, falleció por las consecuencias del siniestro.

Su padre lo ha contado este lunes 4 de abril en Instagram donde ha compartido un extenso vídeo relatando lo ocurrido y los duros momentos que está sufriendo.

"Estaba muy unido a mí", asegura Cabrera al recordar al joven que el 24 de abril cumpliría 19 años.

El exguitarrista de Camela cuenta lo ocurrido porque sus seguidores llevan días preguntándose qué le ha pasado y porque quiere lanzar un mensaje a "la juventud y no tan juventud" que le sigue.

"No corráis, que intentéis ir despacio por la vida, no cojáis el coche bebiendo ni fuméis sustancias que os puedan hacer lo que le ha pasado a mi hijo. Fue todo provocado por el exceso de velocidad en un sitio donde no debía", añade el exintegrante del grupo.

Rafael iba en el coche con otros dos amigos: "Gracias a lo que hay arriba se pudieron salvar. Mi hijo fue el perjudicado".

Desde su fallecimiento, su padre asegura que no puede ver ninguna foto ni ningún vídeo del joven. "A mí me ha cambiado la vida de un día para otro. Solo las personas que lo pasan lo saben", asegura el exguitarrista, y añade: "Yo ya no creo en nada".

El duro relato de Miguel Ángel Cabrera continúa con lágrimas. "Donamos sus órganos al 12 de Octubre y gracias a sus órganos se han salvado seis personas", dice el músico antes de pasar a relatar las vidas salvadas e insistir de nuevo en su petición: "Por favor, no corráis. Llevad la vida un poco más tranquila, porque por un desliz de mi hijo, con 18 años, se ha quedado su vida por delante".

Una canción para Rafael que cantará Camela

Miguel Ángel Cabrera no se olvida de Dioni y Ángeles, sus compañeros de Camela, que han sido de gran apoyo en este momento.

"También me gustaría en un futuro escribir una canción a mi hijo y, si no ocurre nada extraordinario, seguramente la canten ellos", ha dicho el músico, al que Ángeles le ha tomado la palabra en un comentario a su vídeo de Instagram.

"Mucha fuerza Miguel. Te doy el abrazo más fuerte que yo te haya podido dar en todos estos años…. Por supuesto que cantaremos esa canción cuando la tengas. Te lo dijimos. No hay prisa. Cuando puedas hacerla", le ha escrito. "Muchas gracias por dar este mensaje de cariño y precaución a todo el mundo. ❤️❤️❤️❤️❤️"