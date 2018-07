Emeli Sandé arrebata el Nº1 a Adele en el Reino Unido

Emeli Sandé recupera el primer puesto en Reino Unido con su primer álbum Our Version of Events arrebatándoselo a Adele y agota entradas en todos los conciertos de su gira británica.

Emeli Sandé, la nueva gran revelación de la música británica y europea, ha recuperado el nº1 en la lista de los álbumes más vendidos en Reino Unido con su disco de debut Our Vision of Events, tras ceder el puesto de honor a Adele en la semana de los Brit Awards. En estos premios, Emeli Sandé consiguió un gran triunfo al ganar el Premio de la Crítica y se llevó una de las ovaciones de la noche con su actuación en directo. Además, su nuevo single Next to me ha alcanzado en número 1 en las listas de las radios británicas.

En España, su debut ha protagonizado una espectacular subida escalando 36 posiciones en las listas de ventas. Heaven ha sido la canción elegida para su debut en nuestro país, una canción rica en melodía, potente soul-pop retro futurista como muchas de la que ha escrito para su primer disco.