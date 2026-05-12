Las emotivas palabras de Fernando Tejero a Dani Martín tras cantar juntos: Gracias por hacerme partícipe de tu mundo"

El concierto de Dani Martín en el Roig Arena de Valencia ha sido uno del os más especiales de la gira 25 p*t*s años, que celebra la trayectoria del artista sobre los escenarios.

El madrileño hizo de la cita valenciana un evento único, tanto que apareció por sorpresa el actor Fernando Tejero, un gran amigo del artista. Juntos cantaron Puede ser, regalando al público un momento de lo más especial.

El vídeo no tardó en hacerse viral en redes, y el andaluz ha mostrado su agradecimiento al cantante en público, con un comentario en una publicación de Instagram en la que el intérprete de Zapatillas mostraba su amor por su madre, presente entre los espectadores del show en Valencia.

El actor ha aprovechado este cariño para volcarle el suyo propio. "Gracias hermano por hacerme vivir uno de los fines de semana más especiales, por hacerme partícipe de este tu mundo, tu equipo, la gente que lo compone y por formar parte de mi vida hace tanto", le ha dedicado Tejero.

Una relación de décadas

La bonita relación de Fernando Tejero con Dani Martín enternece los corazones de sus fans. Su amistad se remonta a muchos años atrás, concretamente hace casi 27 años que los caminos de ambos se cruzaron. Fue en los comienzos del actor en Madrid, ciudad a la que llegó desde Córdoba con el fin de labrarse una carrera en la interpretación.

Martín y Tejero se conocieron precisamente en la escuela de interpretación Cristina Rota de la capital, y el cantante se volvió rápidamente un pilar fundamental para el actor en su nueva vida, alejada de los suyos. "Yo vivía primero en una pensión en la calle Doctor Cortezo que tenía una ventana que daba a un patio y me pasaba toda la noche oliendo a calamares fritos porque el patio daba a un restaurante. Y mi compañero de clase era Dani Martín...", contó Tejero en el programa La noche D.

No tardaron en hacerse amigos, tanto que Dani Martín lo acogió en su propia casa. Así lo contó Tejero en el mencionado programa: "Un día se presentó con un billete de 10.000 (60 euros) pesetas que le había dado su madre para mí y me dijo: 'Haz las maletas que te vienes para mi casa'. Y estuve un tiempo viviendo en casa de Dani, con sus padres y su hermana".

"Me sentí como un hijo más. Carmen y Manolo, a quienes quiero muchísimo, son mi segunda familia. Les estaré eternamente agradecido porque, a día de hoy, sigo siendo un hijo más para ellos", expresa Tejero, tal y como recoge ABC. "Él es como mi hermano y sus padres son como mis tíos madrileños", empresa el actor. día de hoy continúan considerándose familia, y siempre que pueden comparten su bonita relación en redes sociales.