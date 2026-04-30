Carlos y Jordi, los fans que actúan con Dani Martín: "Cantar con tu ídolo está al alcance de muy pocos"

Carlos Díaz (Fuenlabrada, 31 años) y Jordi Escudé (Reus, 20 años) no se conocían cuando, un 20 de diciembre de 2025, coincidieron en el último concierto de la residencia de Dani Martín en el Movistar Arena de Madrid. Desde distintos lugares de la pista, ambos llevaron un cartel donde le pedían al artista cantar Una foto en blanco y negro con él. Nunca imaginaron que ese día compartirían escenario con su ídolo... y tampoco que volverían a hacerlo en otros dos espectáculos.

Tras vivir un sueño en Madrid, los dos fans volvieron a coincidir el 30 de marzo en la sala Roundhouse de Londres y el 25 de abril en el Palau Sant Jordi de Barcelona. Allí, repitieron la misma actuación con la voz de Carlos, la guitarra de Jordi y la complicidad de Dani Martín. La Gira 25 P*t*s Años ya no se entiende igual sin esta bonita historia.

Carlos: "Haber cantado con él es algo inexplicable"

Carlos y Jordi crecieron con la música de El Canto del Loco y Dani Martín, por lo que compartir escenario con el madrileño fue una experiencia inolvidable, según cuentan a Europa FM. "Para mí es un sueño cumplido, más bien un tercer sueño cumplido. Haber cantado con él es algo inexplicable, cantar con tu ídolo está al alcance de muy pocos y he tenido ese toque de suerte que me ha regalado la vida", explica Carlos, que ejerce como maestro de primaria mientras lidera su propio proyecto musical. Desde 2018, ha sido telonero de Bebe, Soraya, Rosario y Gypsy Kingsy y ha cantado con Dani Fernández.

Él siente que esta oportunidad es como un regalo de su abuela María: "Cuando ella estaba muy malita, di un concierto y la primera canción que canté era Peter Pan y decía aquello de 'A veces gritas desde el cielo'... No podía ni cantar. Estoy seguro de que ese mal momento que viví, me lo ha devuelto ella con todo esto que me ha pasado".

Carlos Díaz y Jordi Escudé | Carlos Díaz

Por su parte, a Jordi todavía le parece "surrealista" haber tenido esta oportunidad. "Lo definiría como cuando te toca la lotería; es una cosa que simplemente no pasa, es imposible. Todavia estoy en una nube", cuenta. Jordi trabaja en una consultoría, pero su sueño es dedicarse a la música. Con 7 años aprendió a tocar la guitarra, y ahora Carlos le ha acogido en su proyecto musical.

Tres artistas, tres ciudades

Todo empezó en Madrid. La noche previa al concierto del 20 de diciembre, Carlos soñó con Dani Martín y empezó a idear el cartel que más tarde leería el artista: "A los reyes les pido cantar Una foto en blanco y negro contigo". Jordi llevó una pancarta similar: "A Carlos no le conocía de nada, pero pedia cantar la misma canción desde la otra punta de la pista. Una casualidad".

Carlos con su pancarta en Madrid | Carlos Díaz

El 28 de marzo, Jordi volvió a subir al escenario con Dani Martín en la sala Bataclán de París. Dos días después, coincidió en Londres con Carlos, quien cumplía años ese mismo lunes: "Dani nos vio en el público y creo que no pudo haber una mejor forma de celebrarlo", cuenta el de Fuenlabrada.

Dani Martín, sobre Carlos: "Canta muy bien"

Su tercer encuentro llegó en Barcelona. "Yo no tenía entradas y me sabía mal que pudiera pensar que éramos muy insistentes", explica Carlos. "Gran parte de culpa la tiene Jordi e hicimos cola desde el viernes. Escribí una pancarta que ponía 'No hay dos sin tres' y lo demás fue mágico". Justo antes de su actuación, Dani Martín leyó el cartel y dijo sobre el escenario: "Él canta muy bien. Ya has subido dos veces, un aplauso por lo humano que soy".

¿Intentarán cantar con él por cuarta vez?

Si no hay dos sin tres, quizás tampoco hay tres sin cuatro... Sin embargo, Carlos y Jordi no quieren tensar la cuerda. "Hay que saber parar a tiempo", asegura el madrileño. "Voy a ir a todos los conciertos que pueda de Dani, pero esta vez sin pancartas. Si me reconoce y le apetece subirme, yo lo haré encantado. Si él hubiera querido, no nos hubiera subido ni una vez. Es su show, son sus canciones... eso habla mucho de su generosidad y lo gran persona que es. Ojalá algún día toquemos nosotros en el Movistar Arena o en el Palau Sant Jordi, y él venga como invitado. Es una promesa no escrita", asegura.

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Carlos: "Si él hubiera querido, no nos hubiera subido ni una vez. Es su show, son sus canciones... eso habla mucho de su generosidad"

Lo mismo opina Jordi: "Yo iré a más conciertos. No hay minuto en mi día a día que no piense lo que ha hecho Dani por mí, pero tampoco queremos meterle en un compromiso. Es su espectáculo, su concierto, sus canciones y tiene sus guitarristas profesionales. Yo por mí encantado, pero hay que ser agradecido por todo lo que ha hecho y, sobre todo, respetarlo y respetarle".

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