'Chiquilla' de Seguridad Social y Fernando Tejero: Dani Martín pone a sus pies el Roig Arena de Valencia

Dos han sido las citas de este fin de semana de Dani Martín en el Roig Arena de Valencia para celebrar sus 25 años dedicados a la música, agotando las 16.000 entradas diarias. Hasta en cuatro ocasiones visitará el recinto este año el cantante y todas las fechas con las entradas agotadas.

Zapatillas fue el primer disparo desde el escenario, directo y certero al corazón de los asistentes que en 20 segundos del concierto ya estaban entregadas a la música de Dani Martín.

Una noche cargada de emotividad en la que Dani buscó constantemente la complicidad con un público entregado. Uno de los momentos más increíbles de la noche fue cuando, sin previo aviso Fernando Tejero, saltó al escenario para interpretar junto a él, puede ser. Al actor y al cantante les une una gran amistad, tal y como dejó claro Fernando Tejero al salir del escenario despidiéndose de él y del público diciendo que "si quedan amigos, y este es el mejor".

Un Roig Arena volcado en las dos citas a los grandes éxitos que fueron sonando y que forman parte de la banda sonora de este país. No faltaron clásicos de la época de El Canto del Loco como Desaparece, Volverá, Besos, La madre de José, A contracorriente, Son sueños, Una foto en blanco y negro y muchos más.

Durante toda la noche Dani Martín fue saltando constantemente entre sus éxitos en solitario y las canciones más emblemáticas de su anterior etapa.

Otro de los momentos más bonitos de la noche fue cuando el cantante leyendo las pancartas que llevaba la gente vio la de una chica que ponía, Déjame tocar una canción contigo, la invitó subir al escenario y le pregunto cuál quería tocar. Ella le pidió poder tocar, Nada volverá a ser como antes. La chica de unos 16 años se sentó a la batería y dejó boquiabierto a todo el Roig Arena y al propio Dani Martín.

Pero la emotividad de la noche no terminó ahí. Hubo un momento en el que Dani sentado a los pies del escenario se puso a hacer un repaso, y una reflexión, sobre los grupos tan importantes que ha habido en la música de nuestro país en las ultimas décadas y de los himnos que nos han dejado. Fue justo en ahí cuando nombró a Seguridad Social, una banda mítica de la música valenciana y española.

Dirigiéndose al público les pregunto si pensaban que era un buen momento para hacer un homenaje a la formación, y comenzó a cantar Chiquilla. Algo que hizo que el Roig Arena se viniese abajo cantando y bailando. Incluido el propio José Manuel Casal, líder de Seguridad Social, que estaba invitado entre el público y no sabía nada de lo que iba a hacer Dani Martín.

Casi al final del concierto Dani Martín desapareció del escenario y apareció por sorpresa entre el público de la pista. Acompañado únicamente de la guitarra.

Así fueron la dos noches emoción tras emoción y es que también quiso tener unas palabras muy cariñosas con su madre, Carmen, que estaba entre él público. No quiso olvidarse de las 76 personas de su equipo que hacen posible que concierto tras concierto esta gira se pueda realizar y a los cuales constantemente a lo largo de la noche les lanzó muchos guiños de complicidad y cariño.

Por último el cantante cerró el concierto agradeciendo a Valencia por haber levantado un recinto tan grande como el Roig Arena pensado desde su creación para albergar grandes conciertos, algo que dijo que se nota desde el primer momento que pones en el escenario por como suena el espacio.