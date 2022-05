Enrique Bunbury adelanta su despedida: "Me es imposible hacer más conciertos"

En febrero de 2022, Enrique Bunbury dio la triste noticia de que se retiraba de los escenarios debido a los problemas de garganta que sufre y que se acentúan gravemente durante sus giras.

El artista maño aseguraba por aquel entonces que su adiós a los directos se produciría una vez finalizada su gira por Estados Unidos y España. Sin embargo, las cosas no han ido como se esperaba y Bunbury ha tenido que adelantar esta despedida de forma precipitada.

"Hace unos días comenzamos en Nueva York el primero de los shows de este tour de despedida, continuando en Atlanta. Ambos fueron dos conciertos fabulosos, tanto por parte del público como por nuestra parte", ha empezado explicando en un nuevo comunicado.

"Desgraciadamente hoy en Chicago, a un día de la celebración del show en el Rosemont, tenemos que anunciar que no podemos continuar con la gira", ha añadido: "Mis problemas con la garganta y la respiración se acrecentaron y volvieron anoche con agudeza y, lo que pensaba que iba a estar controlado, está totalmente fuera de mis manos y mis deseos".

En este sentido, el artista ha continuado explicando que no quiere cancelar ni posponer más conciertos, optando por cancelar por completo su gira: "Con todo el dolor de mi corazón me toca adelantar lo que ya veía inminente. Me es imposible hacer más conciertos".

Por último, Bunbury ha pedido comprensión en un momento "tan doloroso" tanto para él como para su equipo.