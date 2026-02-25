Entradas concierto Laura Esquivel y Brenda Asnicar, de Patito Feo, en Madrid: cuándo comprarlas y cuál es el precio

Laura Esquivel y Brenda Asnicar, en el cartel de 'Amigas del Corazón World Tour'. | LIVE NATION

Cuando se cumplen 19 años del estreno de la telenovela argentina Patito Feo , sus protagonistas han decidido volver a juntarse sobre los escenarios en una gira mundial con una única parada en España . El viernes 19 de junio Amigas del Corazón World Tour llega al Movistar Arena de Madrid. Apunta cuándo salen las entradas a la venta y dónde comprarlas.

Laura Esquivel y Brenda Asnicar han decidido juntarse de nuevo en el escenario para celebrar el 19 años del estreno de Patito Feo.

El próximo 10 de abril se conmemora el aniversario de la serie que les dio fama a nivel mundial y dos semanas más tarde arranca AMIGAS DEL CORAZÓN WORLD TOUR, la gira por Europa y Latinoamérica en la que revivirán los grandes éxitos de la serie que fue un fenómeno en más de 50 países del mundo.

Uruguay, Chile, Perú, Ecuador, México, Italia, Grecia y España son, por ahora, los países confirmados en la gira que llegará a Madrid el 19 de junio de 2026 con un concierto en el Movistar Arena.

La cita está pensada para los adultos de hoy que crecieron viendo la serie con canciones icónicas del pasado reversionadas, arreglos nuevos y una llamada a la memoria emocional de los espectadores.

Cómo comprar entradas para la gira 'Patito Feo'

La gira arranca el 24 de abril y la venta de entradas comienza ya mismo. Como viene siendo habitual, se pueden en preventa o venta general.

La preventa de entradas se activa este miércoles 25 de febrero. A las 09:45 horas arranca para los usuarios de S.SMusic y a las 10:00 horas para los registrados en LiveNation.

se activa este miércoles 25 de febrero. A las 09:45 horas arranca para los usuarios de S.SMusic y a las 10:00 horas para los registrados en LiveNation. La venta general empieza un día más tarde, el jueves 26 de febrero, a las 10:00 horas, aunque lo recomendable es acceder 15 minutos antes para ponerse en la cola. Se puede hacer en la web de LiveNation o del Movistar Arena.

El precio de 'Laura y Brenda - Amigas del Corazón World Tour'

De momento se desconoce el precio de las entradas del concierto en Madrid de la gira Laura y Brenda - Amigas del corazón World Tour y no se sabrá hasta que se abran las taquillas virtuales.

Sí se han publicado los precios de los conciertos en Latinoamérica y la horquilla es muy amplia.

Uruguay - de 2.100 a 4.700 pesos (46 a 103 euros aprox)

Chile - de 41.400 a 144.900 pesos (40 a 142 euros aprox)

Perú - de 138 a 272 soles (34 a 68 euros aprox)

Ecuador - 36 a 160 dólares (30 a 135 euros aprox)

Todos los conciertos de 'Amigas del Corazón World Tour'

Por ahora, Laura Esquivel y Brenda Asnicar han confirmado