Rosalía lanza la última oportunidad de conseguir una entrada doble para un concierto del 'LUX TOUR'

A menos de un mes de empezar el LUX TOUR, Rosalía ha sorprendido a sus fans con un grato regalo.

La artista está en plenos preparativos de la gira de su cuarto álbum, de la que promete que será diferente a cualquier concepto que haya desarrollado hasta ahora sobre el escenario. Y a aquellos que en su día se quedaron sin entradas para sus conciertos, la catalana les da una nueva oportunidad para verla en directo.

Se ha habilitado en la página de Sony Music un cuestionario para ganar una entrada doble del concierto del LUX TOUR del 30 de marzo. Es decir, el primer show de Rosalía en el Movistar Arena de Madrid.

El cuestionario para optar a dos tickets para el mencionado espectáculo consta de varias preguntas: hay que rellenarlo con los datos personales de cada interesado y contestar a '¿A quién llevarías al concierto y por qué?'.

Se puede completar hasta el lunes, 2 de marzo. Y será a partir del 3 de marzo cuando se empiece a contactar con los ganadores. Se desconoce cuántas entradas dobles se repartirán, así que sé el más original en la respuesta para tener más probabilidades de ser el escogido.