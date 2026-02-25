Sombr deja claro por qué es la nueva promesa del pop en el Palacio de Vistalegre de Madrid con un espectacular show en directo

Después de su paso por los Premios Grammy —donde Olivia Dean le arrebató el gramófono a Mejor Nuevo Artista— Sombr ha iniciado su esperada gira The Late Nights & Young Romance Tour, en la cual tiene dos paradas en España.

Y no ha podido tener una mejor primera vez actuando en nuestro país que con esta noche en el Palacio de Vistalegre de Madrid, donde ha dado un directo a la altura de las grandes estrellas del pop.

El artista, de apenas 20 años, comenzó su show con dos de los temas de su primer disco —lanzado en 2025—, i wish i knew how to quit you y we never dated, demostrando la energía y pasión que iba a dar a su público durante toda la noche.

Vestido con un mono de cuerpo completo de lentejuelas plateadas, Sombr ha saltado, ha hecho malabares con el micrófono y ha bailado sin descanso, todo ello con un decorado que simulaba un apartamento con Nueva York de fondo.

Para compensar tanto derroche de energía, Sombr ha interpretado el tema que da nombre a su EP, savior, y perfume, tema que publicó de forma independiente ese mismo año (2024).

Con esta última canción no solo lo ha dado todo encima de un escritorio y ha tocado una pandereta, sino que también ha agradecido a los fans por asistir a este concierto, el primero que hace en su carrera en una arena de Europa.

Viajando entre éxitos

Con los primeros acordes de do i ever cross your mind, uno de los primeros temas de su carrera que se volvió viral y que actualmente tiene más de 200 millones de escuchas en plataformas, los fans enloquecieron, coreando desde principio a fin mientras Sombr hacía una interpretación magistral.

Para seguir descansando de la intensidad de la que ha estado cargado su concierto, el estadounidense ha interpretado su reciente temacome closer y in your arms, tema que se encuentra dentro de su EP savior.

Ambas interpretaciones han sido potentes y con una voz desgarradora, pero sí que es verdad que hizo una versión de come closer más movida y rockera. Sombr no puede evitarlo... ¡Tuvo que saltar y bailar sin parar!

Llegado el turno de undressed, la energía ha vuelto a desbordarse, y cómo no, si es uno de los temas más escuchados de su disco.

Pero Sombr no solo ha jugado con el micro, sino que también se ha parado a cantar con guitarra caroline, uno de sus primeros temas que, al ganar tanta repercusión, le hizo darse cuenta de que tenía futuro en la música y le permitió a dejar sus estudios. "Me salvó", confesó el cantante.

Con dime, el estadounidense ha puesto a todo el Palacio de Vistalegre a saltar, abriendo las puertas a otros dos grandes éxitos de su carrera. Al ver que su público se sabía would've been you de principio a fin, Sombr no pudo evitar dejar escapar una sonrisa; incluso se bajó con el público al final de la canción.

Sus hits máss virales

Su tema Homewreclker acaba de estrenarse este mes de febrero, pero no había ni un solo asistente que no la cantase, siendo tan grande la emoción que uno de los asistentes le lanzó un peluche de una capibara.

Y es que este inesperado compañero le vino genial para cantar canal street, pues estuvo abrazándolo mientras cantaba sentado en un sofá. Pero... ¡Cómo no! Se levantó después para derrochar energía antes de acabar el tema.

Aunque tanta energía también se le fue de las manos, como en crushing, donde, durante uno de sus malabares con el micrófono, por poco se le cae al suelo. Por suerte, eso no fue capaz de arruinar su actuación, sino que la hizo elevarse con unos agudos magistrales en una parte del tema.

under the mat fue el cierre perfecto para su show, o eso quiso hacer creer a sus fans cuando toda la banda se marchó del escenario tras interpretarla. Cuando regresó, las primeras notas de back to friends sonaron, haciendo gritar a prácticamente toda la arena.

Y es que este tema ha sido el que más proyección internacional le ha dado a Sombr, teniendo actualmente más de 1.500 millones de escuchas mensuales en plataformas, siendo sin duda su éxito más viral en redes. La felicidad al cantarla y ver la emoción del público se le veía desde lejos.

Pero si la emoción ya estaba por las nubes, faltaban los brillos de una bola de discoteca y la locura que fue su interpretación de 12 to 12, durante la cual le lanzaron una bandera de España con la que no paró de jugar en todo momento.

Desde luego, Sombr no ha querido contenerse para esta primera vez en España y ha querido demostrar por qué es una de las estrellas emergentes de la música en la actualidad. Tiene potencia vocal, talento, letras pegadizas y que te llegan como un dardo al corazón y una capacidad para deslumbrar en directo como pocos artistas de la industria tienen hoy en día.

Y lo mejor es que estamos de suerte porque Sombr ha prometido que seguirá "volviendo a España cada año hasta que muera". Así que ve reservando asiento porque a sus 20 años Sombr ha demostrado que está dispuesto a cumplir su sueño: ser uno de los grandes.