Así suena 'Rosita', la canción de Tainy que reconcilia a Rauw Alejandro y Jhayco

Rauw Alejandro y Jhayco han hecho las paces, y así lo demuestra su colaboración en el nuevo sencillo del productor Tainy. Los tres puertorriqueños han unido fuerzas en Rosita, estrenada este viernes 20 de febrero.

La canción no trata sobre su polémica en 2021, sino sobre el deseo sexual. "Baby, tú 'tás dura, que Dios te guarde / Tú posteaste y like tuve que darle / Te mando mi contacto pa' que lo guarde'", dicen los primeros versos.

"Si está sola, solita, los panty rosita / Y mucho' le tiran, pero los evita / Y vino blanco y una copita / No invita, no, no, no tiene a nadie en la lista", cantan en el estribillo. Al final de la canción, Rauw Alejandro enumera los nombres de los tres artistas y asegura que "han cambiado la historia de la música", y no solo del reggaetón.

Rauw Alejandro y Jhayco aparecieron en la ROSITA Premiere en Caverna Party (Nueva York) para confirmar su colaboración con Tainy. Durante el evento, ambos llevaban la cara tapada para sorprender al público, que gritó eufórico ante el abrazo entre ambos artistas.

Qué pasó entre Rauw Alejandro y Jhayco

Rauw Alejandro y Jhayco protagonizaron una polémica viral en 2021 vinculada con Rosalía.

Jhayco mencionó a la catalana, entonces novia del cantante de Todo de Ti, en su tema Si Pepe Remix. La letra se refería a ella como "la española" y le proponía tener sexo en inglés ("Tu española quiere que le hable en English. Do you wanna fuck? [¿Quieres follar?]").

Entonces, Rauw Alejandro le contestó en redes sociales y también en sus canciones, en concreto en Hunter, que llenó de referencias a Jhayco. "Donde nosotro' cantamo' nadie te conoce", señala la letra en la que, para no dejar lugar a dudas, se refirió a su tema 911 y a uno de sus discos.

"Si tú ere' el más duro, entonce' (Feka) / ¿Por qué no dice' quién te escribió el verso de '911'? (Fue Mora)", continúa la canción, y añade: "Afrodisíaco, VICE VERSA todavía siguen en los chart' (¡Gang!) / Tu disco lo usaron de frisbee, nadie lo ha vuelto a escuchar".

Letra completa de 'Rosita'

Baby, tú 'tás dura, que Dios te guarde

Tú posteaste y like tuve que darle

Te mando mi contacto pa' que lo guarde'

Y si es que estás acostumbrá', me tira' más tarde

Cuando te sientas sola

O si vas pa' la calle

Escribe muchos "hola"

Y lo que nadie sabe

-

Es que está sola, solita, los panty rosita

Y mucho' le tiran, pero los evita

Y vino blanco y una copita

No invita, no, no tiene a nadie en la lista

-

Tú-Tú-Tú-Tú quiere' un bichote (-te)

Y yo lo tengo pa' ese culote

Mami, yo llegué pa' quedarme en tu roster

Te vo'a dar vuelta como un rollercoaster

Tú la ve' en faldita con las loafers

Pero controla la brea como El Buster

Ella es de la isla, motherfucker

Me dio la verde en sus close friends (Se guayó)

-

Te vi jangueando, y yo en casita metío' (Nah)

Hoy salgo pa' la calle (Pa' la calle) sin rumbo prendío'

Dime tú (Sí, sí)

Es una experta, no es una rookie

Andan suelta', están ruli

Chequéate los profile, que andan suci

Tainy

-

Y me dijo que hoy sí está sola, solita, los panty rosita

Y mucho' le tiran (Fácil), pero los evita

La de vino blanco (¡Wuh-uh!) y una copita (¡Yih-ih!)

No invita, no (Ey), no tiene a nadie en la lista (Ah)

-

La vo'a romper y la vo'a arreglar (¡Wuh!)

Esto es política, pa' yo robarte

Yo me voy y me caso contigo a lo Christian Nodal (¡Yah!)

Baby, dame un sample pa' cobrar (Yih)

Botox en los labio' y me sacó a orar

Te meto la batería y vo'a ponerla a vibrar

Siempre me lo babea, vo'a ponerte un bozal

Yo sería padrastro si tú tiene' nene

Chambonéamelo como una FN

Callaíta' en Calle Serra los weekene'

Llegó de Italia y solo quiere pasta penne

-

Y yo pussy (Y yo pussy)

Chiquitita (Chiquitita), pero UZI (Ey)

Quiere coca (Quiere coca), quiere tussi (Quiere tussi)

Uva dulce, está juicy (Ra-Rauw, ¡yah!)

Vamo' a garchin aquí en la Gucci (Gucci)

Toma fuete (Fuete), cuchi cuchi (Cuchi cuchi)

Hay algo en ti, Zion con Luny

Vamo' al threesome, cáele con tu roomie

-

Si está sola, solita, los panty rosita

Y mucho' le tiran, pero los evita

Y vino blanco y una copita

No invita, no, no, no tiene a nadie en la lista

-

Jajaja

Estos son algunos de los nombres que han cambiado la historia de la música

Y no hablo solamente del reggaetón

JHAYCO

Rauw Alejandro

Tainy

No hay que decir más nada

-

Fuente: Genius a través de la ROSITA Premiere en Caverna Party (Nueva York)