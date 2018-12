Lukas Graham: "Las letras de mis canciones pueden parecer oscuras, pero se inspiran en el amor"

'7 Years' o 'Mama Said' son sus temas más viralizados y escuchados, pero Lukas Graham tiene mucho mundo interior. Una pequeña charla de diez minutos ha valido para demostrárnoslo. "Creo que la gente que no me conoce a mí ni a mis canciones se sorprende de la cantidad de corazón, porque realmente son canciones con mucho corazón. A veces suenan oscuro, pero aun así vienen del amor. He escrito canciones sobre ser padre, también sobre la pérdida…", nos confesaba el cantante. El éxito le ha llegado casi de sorpresa, no lo buscaba: "Escribo canciones para mi vida. Perdí a mi padre y salí del duelo con la composición. Me convertí en padre y lo describo, cuento mis sentimientos en la composición, y no sé la palabra en español, pero en inglés es catártico. Es como terapia", explicaba.

Será el próximo mes de abril cuando Lukas Graham regrese a nuestro país, esta vez para encontrarse con su público. El 16 de abril tocará en la barcelonesa sala Razzmatazz y el 17 del mismo mes en La Riviera de Madrid. No será la primera vez que los fans españoles lo vean tocar. De hecho, el cantante guarda grandes recuerdos de sus anteriores visitas. "Tal vez no logramos el mejor show, pero había mucha energía y es como... ¡Vamos! Pero el público nos dio algo muy muy especial. También tuvimos algunos días libres, tuvimos un día libre en Barcelona y vinimos muy temprano a Madrid, así que fui a pasear por la ciudad con mi hija, a topar unas tapas, un poco de cerveza en una plaza, ya sabes…", cuenta el cantante entre risas.

Entre pregunta y pregunta, Lukas Graham ha querido regalarnos un pequeño acústico y nos ha cantado en directo 'Love Someone', uno de los temas principales de su nuevo disco. ¡Menuda delicia!.