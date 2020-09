La Oreja de Van Gogh sobre 'Sirenas': "Contar a nuestros hijos qué ocurrió con ETA ayudará a generar una futura convivencia"

'Un susurro en la tormenta', el octavo disco de La Oreja de Van Gogh, trata de diálogos, de relatos. En su mayoría sobre relaciones sentimentales o emocionales, pero también relatos para construir un futuro mejor.

Esto es lo que ocurre en 'Sirenas', el octavo corte del álbum. En forma de metáfora, utilizando las sirenas como ser mitológico; una madre relata a sus hijos el cese de las sirenas que simboliza el cese de ETA.

"Ya se han marchado las sirenas lejos de San Sebastián / con sus penas y tristezas a cantar a otro lugar", reza uno de los versos de la canción.

Un cese que ellos mismos han vivido en primera persona, pero que no quieren que quede en el olvido para las nuevas generaciones, tal como le explica Pablo a nuestra compañera Cristina Merino en la entrevista del grupo con Europa FM:

“Surge de una situación real de darnos cuenta de que ya no las escuchábamos. De que ya no estaban estas sirenas. Ya no cruzaban San Sebastián esos coches de policía y esas ambulancias a toda velocidad que nos sobrecogían”, relata.

“Y surge de esa necesidad de contar a nuestros hijos todo lo que ocurrió. Sin odio y sin rencor pero creemos que es la forma de generar una futura convivencia y de que esos pasos que se van dando en el País vasco para esa convivencia y para que todo vuelva a estar bien y unidos requiere de no olvidar y de no hacer como si no hubiera pasado todo lo que ha ocurrido.

Por eso creemos que contarlo desde un punto de vista constructivo y sin odio y sin rencor va a ayudar”

LETRA DE 'SIRENAS' DE LA OREJA DE VAN GOGH

Quiero contarte qué pasó

Sin que mi rabia se amotine

En la ciudad mas bella que jamás vio el sol

¿Cómo explicar tanto dolor?

Ya se han marchado las sirenas lejos de San Sebastián

Con sus penas y tristezas a cantar a otro lugar

Cuando baja la marea y la luna cubre al mar

Desde el cielo se ve en la arena que no pase nunca más, nunca más

Era en febrero una vez más

Cómo olvidar esos sonidos

Luces nerviosas recorriendo la ciudad

Lo inexplicable en un portal

Ya se han marchado las sirenas lejos de San Sebastián

Con sus penas y tristezas a cantar a otro lugar

Cuando baja la marea y la luna cubre al mar

Desde el cielo se ve en la arena que no pase nunca más

Esto que te he contado, guárdalo aquí, mi niña

No les podemos olvidar

Ya se han marchado las sirenas lejos de San Sebastián

Con sus penas y tristezas a cantar a otro lugar

Cuando baja la marea y la luna cubre al mar

Desde el cielo se ve en la arena que no pase nunca más, nunca más