Jennifer Rojo en directo con Juanma Romero en el Instagram de Europa FM

'No Eres Tú' es una balada urbana acompañada de un emotivo vídeo en el que podemos verla debatiste entre luces y sombras, despidiéndose para emprender el vuelo de nuevo sola, en la que canta versos como: "Quiero ser sincera, me mueve la piel / No puedo ser de nadie aunque no suene bien / Hoy me tocó perder", dejando claro que no quiere atarse a nadie.

Bajo la producción de The Marea, el vídeo transmite esa dualidad de las separaciones, esas luces y sombras que nos persiguen cuando rompemos una relación, cuando emprendemos un nuevo camino en compañía de nosotros mismos.

Cargado de intensidad y romanticismo, el vídeo -como la canción- transmite esa independencia que tratan reflejar los versos de 'No Eres Tú'. "En el guion y la puesta en escena me vi muy identificada con lo que explico en la canción", comentaba la artista.

🔴 Recuerda, este jueves a las 18h tienes una cita EN DIRECTO con Jennifer Rojo y Juanma Romero en nuestra cuenta oficial en Instagram, ¡no faltes!

LETRA DE 'NO ERES TÚ', DE JENNIFER ROJO

.

Cuántas cosas tengo que decirte

Cuántas madrugadas sin escribirte

Te mereces una explicación

No eres tú, soy yo

Nunca fue tu culpa tú siempre estuviste

Todo lo tenía y nada me negaste

Es el corazón el que manda amor

No eres tú, soy yo

Entiende que

Quiero serte sincera, me mueve la piel

No puedo ser de nadie, aunque no suene bien

Hoy me tocó perder...yo lo sé

Quiero serte sincera, me mueve la piel

No puedo ser de nadie, aunque no suene bien

Hoy me tocó perder...yo lo sé

Lo sé…lo sé

Tal vez sea muy tarde para llamarte

Demasiado tema para no tenerme

Un par de palabras desde la razón

No fuiste tú, fui yo

Entiende que

Quiero serte sincera, me mueve la piel

No puedo ser de nadie, aunque no suene bien

Hoy me tocó perder...yo lo sé

Quiero serte sincera, me mueve la piel

No puedo ser de nadie, aunque no suene bien

Hoy me tocó perder...yo lo sé Lo sé…lo sé

Espero que tú puedas encontrar a alguien

Que pueda amarte y darte lo que te mereces

Yo seguiré el camino a donde

Dios me lleve

Y tal vez me sorprenda con un nuevo amante

Entiende que

Quiero serte sincera, me mueve la piel

No puedo ser de nadie, aunque no suene bien

Hoy me tocó perder...yo lo sé

Quiero serte sincera, me mueve la piel

No puedo ser de nadie, aunque no suene bien

Hoy me tocó perder...yo lo sé

Lo sé…lo sé