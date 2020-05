Aitana, sobre el rodaje de '+' junto a Cali y el Dandee: "Me desmayé y me tuvieron que poner secadores por todas partes"

Cuando Aitana anunció que colaboraría con Cali y el Dandee nos esperábamos cualquier cosa menos una balada rock, que es lo que podemos escuchar en '+', un featuring que recrea para el videoclip una trágica historia de amor adolescente. Dos jóvenes enfrentados a sus padres por amor y una noche de lluvia son los ingredientes del videoclip, cuyo rodaje no fue nada fácil para los artistas...

"Nosotros llegamos sobre las 2 de la mañana a la grabación del vídeo. Para quién no lo haya visto es en una casa y está lloviendo. Obviamente la lluvia es artificial pero estaba haciendo como 0 grados en ese momento y te juro que casi nos da una hipotermia en ese momento", nos explicaba Mauricio (Dandee), hace tan solo unos días.

"Todos terminamos enfermos en los siguientes 7 días. Nos encontramos a Aitana en España y nos contó que había estado enferma", nos cuenta Alejandro (Cali), mientras Mauricio bromeaba; "a lo mejor ese día generamos el coronavirus por primera vez".

Así, cuando conectamos con Aitana y Reik -que nos presentaron su tema 'Enemigos'- aprovechamos para preguntare a la cantante si recordaba aquel accidentado rodaje y cómo lo vivió.

"Estuvimos rodando a -3 grados en Argentina en exteriores con lluvia falsa, que la lluvia falsa tiene que ser fría porque si fuese caliente saldría vapor en cámara. Y a mi me dio como una hipotermia. Cuando terminé el rodaje me desmayé y me tuvieron que coger y me llevaron a la furgoneta para ponerme secadores por todas partes para que no me diera algo. Menos mal que salí viva del rodaje", nos explicó. Sin duda, gracias al equipo, la cantante no tuvo que lamentar males mayores.... ¡Si es que los rodajes nocturnos son un riesgo!

AITANA Y SUS DUDAS CON 'ME QUEDO'

También hemos descubierto que la catalana tuvo muchas dudas cuando terminó de escribir 'Me Quedo' con Alizzz y El Guincho. Se trataba de la primera canción con estilo urbano que estrenaba y planteó dársela a otro artista. "Te voy a contar una cosa que no sabe nadie. 'Me quedo' me gustaba mucho pero era una de las primeras que sacaba así más urbanas. Y me daba mucho miedo porque me gustaba mucho la canción y no sabía si sacarla para mi o hablar con Alizzz y con El Guincho, que la compuse con ellos; y me digan si se la damos a otra persona."

play

'COLEGIO', EL NUEVO DISCO DE CALI Y EL DANDEE

El pasado 8 de mayo el dúo colombiano lanzó 'Colegio', su último disco. Un álbum en el que han querido plasmar a través de sus canciones todas aquellas sensaciones de "las primeras veces" de la época de la adolescencia. "Que alguien diga que ‘Yo te esperaré’ es la canción que le recuerda a su infancia; o que ‘Por fin te encontré’ es la canción que le recuerda a sus amigas; o que alguien diga de ‘Locura’, dentro de 10 años, le recuerda al primer beso que dio cuando estaba en el colegio, es lo que queremos que ocurra cuando sacamos una canción", nos contaron.