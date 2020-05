El motivo por el que Aitana pensó en darle 'Me Quedo' a otro artista: "Tenía mucho miedo"

Aitana es una de las artistas con más proyección internacional de nuestro país. Su talento y su característica voz, que ya se ha convertido en su seña de identidad, ha hecho que artistas de todo el planeta deseen colaborar con ella.

Este ha sido el caso de Reik, que cuando recibieron la invitación de Aitana para cantar juntos su tema 'Enemigos', les pareció una oportunidad increíble, tal como se lo hizo saber Julio durante su entrevista en Europa Home Date.

Precisamente Julio nos explicaba que le sorprendió descubrir que Aitana había escrito tanto Europa Home Date, como 'Vas a quedarte', el tema con el que confiesa que la banda mexicana se enamoró de la voz de la artista.

Continuando con la faceta de compositora de Aitana, le preguntamos si alguna vez se había planteado escribir para otro artista y nos hizo una confesión a cerca de uno de sus grandes éxitos, 'Me Quedo'.

"Te voy a contar una cosa que no sabe nadie. 'Me quedo' me gustaba mucho pero era una de las primeras que sacaba así más urbanas. Y me daba mucho miedo porque me gustaba mucho la canción y no sabía si sacarla para mi o hablar con Alizzz y con El Guincho, que la compuse con ellos; y me digan si se la damos a otra persona."

Afortunadamente, y tal como le dice Julio, fue todo un acierto que Aitana decidiese quedarse la canción para interpretarla ella.

"Me daba miedo estaba empezando y lanzaba más baladas y canciones pop y esta era una canción más urbana y no sabía si tendría buena acogida. Y al final me convencieron las personas de mi alrededor y dije 'pues sí, es una buena canción y me la quedo yo'", concluye.

