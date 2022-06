Lola Índigo da el salto y se ha unido a la lista de artistas españoles que colaboran con artistas italianos. Junto a Rocco Hunt y Elettra Lamborghini, la madrileña ha lanzado este viernes Caramello, una canción con todos los ingredientes para convertirse en una de las canciones del verano 2022.

Ya lo dijo ella misma el pasado mayo cuando anunció sus planes musicales para los próximos meses. "Este verano sacamos un reggaetón que se cae en España", escribió en Twitter la cantante, que desde entonces ha lanzado AN1MAL (que no es reggaetón precisamente) y este recién lanzado Caramello.

Lola Índigo se ha unido a dos pesos pesados en la industria italiana para lanzar Caramello. Sobran las palabras para presentar al rapero Rocco Hunt, que en España ha acabado de hacerse famoso gracias a Ana Mena. El artista lleva en la industria desde 2009 y en 2014 se convirtió en ganador del Festival de San Remo en la sección nueva propuesta con la canción Nu juorno buon.

Quién es Elettra Lamborghini

Elettra Lamborghini es más desconocida en España.

Cantante, modelo, presentadora y jinete italiana, es nieta del famoso fabricante italiano de automóviles y tractores Ferruccio Lamborghini. Su segundo nombre (Elettra Miura Lamborghini) se lo debe a la industria automovilística ya que viene del modelo Lamborghini Miura, sobre el que su padre escribió un libro.

Antes de entrar en el mundo del espectáculo, fue jinete. Lo dejó cuando en 2015 participó en el programa Super Shore en 2015. De ahí pasó a otros programas y en febrero de 2018 lanzó su primer sencillo PEM PEM.

Ese mismo año conoció en un concierto al DJ neerlandés Afrojack y rápidamente empezaron a salir. La pareja se casó en 2020.

Ese año participó en el Festival de la Canción de San Remo con el tema Musica (E Il Resto Scompare), pero quedó en 21ª posicion.

La letra de 'Caramello', la canción en italiano de Lola Indigo

Lola Indigo

Elettra

Poeta Urbano

Elettra Lamborghini

Sulla strada di casa non mi sembra vero

Ti ho incontrata per caso, ma nel caso non credo

Quante cose da dire, l'importante è capire

Se vieni tu da me o vengo io da te

È solo un gioco che dura troppo poco

Il tempo di una foto, scherziamo con il fuoco

Bailando el toro loco

Chissà se dopo tu vieni qui da me

Vedrai che il cielo non ci trova

Facciamo tardi questa sera

Siamo soltanto noi due

Perché ogni notte inizia con te

Non riesco a nasconderti che

Quando ci penso poi mi manca l'aria

È caramello, non è cioccolata

Perché ogni notte inizia con te

Non riesco a nasconderti che

Mando mille messaggi, se ti penso troppo cosa posso farci? (Ehi)

Mi son fatto dei viaggi talmente lontani è impossibile andarci (Ehi)

Se il locale è già pieno tanto noi entriamo dal retro

Non ho problemi né con l'amore né col dinero

È solo un gioco che dura troppo poco

Il tempo di una foto, scherziamo con il fuoco

Bailando el toro loco

Chissà se dopo dormiamo qui da me

Vedrai che il cielo non ci trova

Facciamo tardi questa sera

Siamo soltanto noi due

Perché ogni notte inizia con te

Non riesco a nasconderti che

Quando ci penso poi mi manca l'aria

È caramello, non è cioccolata

Perché ogni notte inizia con te

Non riesco a nasconderti che

Se un secondo durasse una vita intera

Vorrei solo viverlo insieme stasera

E poi addormentarmi un po' sulla tua schiena

Da soli io e te (Ehi, uh)

Prendimi per mano (Ye-yeah)

Non dirmi neanche se torniamo (No no)

Che non mi importa dove andiamo-oh-oh (Uh)

Basta che voliamo-oh-oh (Ehi)

Sulla tua bocca sento gusto caramello (Uh)

Fermati un secondo che sennò non mi concentro (Ehi)

Vedrai che il cielo non ci trova

Facciamo tardi questa sera

Siamo soltanto noi due

Perché ogni notte inizia con te

Non riesco a nasconderti che

Quando ci penso poi mi manca l'aria

È caramello, non è cioccolata

Perché ogni notte inizia con te

Non riesco a nasconderti che (È caramello, non è-)