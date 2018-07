Escucha la nueva versión de 'Crazy in love' de Beyoncé para 50 Sombras de Grey

Ya se ha estrenado una de las películas más esperadas de lo que llevamos de año con su correspondiente banda sonora. Ya te avanzamos los artistas que se incluían en el soundtrack de 50 Sombras de Grey pero ahora ya puedes escucharla al completo.

Ya habíamos podido ver los videoclips de Love me like you do de Ellie Goulding o de Earned it de The Weeknd y ahora una de las canciones más esperadas era la nueva versión que había hecho Beyoncé de su famoso Crazy in love para la película, y sin duda ha sabido captar la sensualidad y el ritmo para acompañarla a la perfección.