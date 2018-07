Escucha 'Perfect', la nueva canción de One Direction

La boyband del momento, One Direction, estrena Perfect la nueva canción que se incluirá en su próximo álbum Made In The A.M . Este es el segundo adelanto de este nuevo trabajo tras Drag me down .

SEGUNDO SINGLE DE 'MADE IN THE A.M.'

Las directioners hoy tienen un motivo para sonreír. Y es que sus ídolos ya han estrenado Perfect, una de las canciones que junto a Drag Me Down, se incluirá en su nuevo álbum llamado Made In The A.M.

Perfect es una canción de amor irónica cargada de emociones; con el sonido de una batería apasionada, guitarras vibrantes, el efecto brillante de los sintetizadores y un estribillo colosal. La canción fue producida por Julia Bunetta, Jesse Shatkin y AFTERHRS y escrita por Harry Styles y Louis Tomlinson junto a Bunetta, Shatkin, Jacob Kasher, John Ryan y Maureen Anne McDonald.

Drag me down, el primer single de este nuevo disco, salió en julio y alcanzó el #1 en 90 listas iTunes, rompiendo el récord de música en streaming a nivel mundial. ¿Tendrá Perfect el mismo éxito? De momento el hastag #ItsPerfectDay ya es trending topic en Twitter.

Y para todos aquellos que quieran más de One Direction, sólo tienen que esperar a que Made In The A.M., el quinto álbum de la banda, salga a la venta en todo el mundo el viernes 13 de noviembre.