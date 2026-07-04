Concierto de Rels B en Madrid: horario, cómo llegar al Metropolitano, mapa de accesos y setlist
Rels B tiene todo preparado para empezar puntual su esperado concierto en el Metropolitano de Madrid, donde este sábado 4 de julio pone fin a su gira A New Star World Tour. Desde Europa FM, recopilamos toda la información práctica para que disfrutes del evento sin problemas.
Setlist de Rels B en Madrid: las 42 canciones de su concierto en el Metropolitano
Rels B celebra este sábado 4 de julio su esperado concierto en el Metropolitano de Madrid, donde el mallorquín tiene previsto poner fin a su gira A New Star World Tour ante unas 60.000 personas. Ante una ocasión tan especial, el artista le ha puesto nombre propio a este espectáculo: LOVE LOVE MADRID.
Si todavía no tienes tu entrada, aún se pueden comprar las últimas localidades a través de Live Nation. Y, si llevas mucho tiempo esperando este día, consulta a continuación toda la información práctica sobre el horario del evento, cómo llegar al Metropolitano, las puertas de acceso o los objetos prohibidos.
Horario del concierto de Rels B en Madrid
- 13:00 - Apertura de parking y consigna
- 18:00 - Apertura de puertas general
- 20:30 - Inicio del concierto
Los conciertos en el Metropolitano deben terminar antes de las 23:00, por lo que el espectáculo de Rels B no podrá prolongarse más allá de esa hora.
Cómo llegar al Metropolitano
Estas son las mejores opciones para llegar al Metropolitano en transporte público:
Metro
Las estaciones más próximas al recinto en el que se van a celebrar las actividades son:
- Estadio Metropolitano y Las Musas (línea 7).
- Canillejas y Torre Arias (línea 5).
- Las Rosas (línea 2).
Autobuses (EMT)
- Líneas diurnas: 4, 28, 38, 48, 140, 153, 159, 165, 167 y E2.
- Líneas nocturnas: N5 y N6.
Autobuses interurbanos
- También pasan cerca las líneas interurbanas 286, 288 y 289.
- En el Área Intermodal Canillejas cuentan con parada las líneas 211, 212, 213, 256, 827, 828 y la nocturna N204.
Mapa de accesos
Probablemente, lo que más agobia a los fans a la hora de ir a un concierto es no saber por dónde tienen que acceder al estadio. Generalmente, se indica en tu entrada el acceso y número de puerta al que debes dirigirte, pero, si te cuesta ubicarte, recuerda siempre fijarte en la cartelería o preguntar a los trabajadores de los alrededores del recinto.
Sin embargo, la propia web del Riyadh Air Metropolitano cuenta con un mapa en el que se indican todas las puertas numeradas para que puedas ubicarte antes de llegar.
Qué se puede llevar al Metropolitano
Objetos permitidos
Según Live Nation, estos son los objetos que puede llevar el público al recinto:
- "Botella de agua de plástico blando de máximo 500 ml. sin tapón.
- Bocadillo/pieza de fruta para consumo propio envasado en papel film.
- Bolso o mochila de tamaño máximo 40x20x20cm o capacidad máxima 20L., que será revisado en el acceso.
- Teléfonos móviles, cargador móvil o batería externa de máximo 7 pulgadas.
- Crema protectora solar o maquillaje de máximo 500ml. (NO se permite formato espray o aerosol).
- Cámara de fotos compacta sin objetivos/lentes desmontables (no réflex).
- Medicamentos (líquidos o semisólidos) y comida para consumo propio de personas con necesidades médicas específicas, presentando documentación o justificante médico que acredite la necesidad".
Además, Ticketmaster asegura que también se pueden llevar "ventiladores de mano eléctricos".
Objetos prohibidos
- "Bolsos o mochilas de tamaño superior a 40x20x20cm y/o capacidad superior a 20L
- Recipientes de vidrio, aluminio, metal o plástico rígido, envases con capacidad superior a 500ml, tapones de botella, latas, petacas, camelbacks.
- Banderas y pancartas con palo, cartelería superior a DIN-4.
- Perfumes, desodorantes, sprays o cualquier tipo de aerosol.
- Prismáticos, punteros láser, ventiladores de mano, paraguas rígidos, sombrillas, cascos de moto.
- Cualquier tipo de arma u objeto punzante, cortante o contundente que pueda ser usado como arma.
- Fuegos artificiales, bengalas o cualquier tipo de explosivo.
- Cualquier elemento que produzca ruido como megáfonos, sirenas, cornetas, etc.
- Sillas, mesas, neveras, colchonetas, carpas, tiendas de campaña o elementos similares.
- Cámaras de fotos profesionales, réflex, objetivos/lentes desmontables e intercambiables, accesorios, soportes, trípodes, palos selfie.
- Equipos de grabación de audio o imagen (iPads, tablets, ordenadores, drones, etc.).
- Bicicletas, patines, monopatines, skate, vehículos de motor personales o similares.
- Bebidas alcohólicas, sustancias ilícitas, personas bajo los efectos del alcohol y/o drogas.
- Animales a excepción de perros guía.
- Material de marketing o de venta no aprobado como flyers, pegatinas, etc.
- Máscaras u objetos que tengan el objetivo de ocultar la cara.
- Cualquier objeto que el personal de seguridad de la organización considere peligroso, inapropiado u ofensivo".
Setlist de canciones
El propio Rels B compartió el repertorio oficial para su concierto en el Metropolitano de Madrid, donde tiene previsto interpretar 42 canciones:
- EL MUNDO X TI
- LLEVA AL SOL
- APRENDÍ A DECIR NO
- SUEÑO
- QUIÉN TE VE
- Mi Luz
- cómo dormiste?
- TU VAS SIN (fav)
- Diles
- Hood Girl
- Weed Coast - 2015
- Really On
- Como Antes
- La Vida Sin Ti
- AfroLOVA'
- Un Rodeoooo
- La Prisión
- Reina de Pikas
- Mejor No Nos Vemos
- 23 FEB MADRID FREESTYLE
- 3: 45
- Buenos Genes
- Love It
- Vamos a Mirarnos
- Lejos de Tí
- Tienes el Don
- Girlfriend
- Te Regalo
- lo que hay x aquí
- Me Olvidé De Los 2
- Me Gustas Natural
- Mis Días A Tu Suerte
- Un Desperdicio
- shortyquetevayabnRMX
- La Última Canción
- Un Verano En Mallorca
- a new star (2 0 2 4)
- SONRÍE <3
- SIN MIRAR LAS SEÑALES
- pa quererte
- A Mí
- que todo siga igual,,, o que vaya mejor