Escucha 'Roots', la nueva canción de Imagine Dragons

Parece ser que Imagine Dragons ha finalizado su etapa Smoke + Mirrors presentado por los singles I Bet My Life, Gold y Shots. Aunque no tuvieron el mismo éxito que los singles de su debut Night Visions, como Radioactive o Top Of The World, no se posicionaron nada mal en las listas de ventas.

Pero Dan Reynolds y los suyos han decidido centrarse en música nueva y nos presentan Roots, una canción que sigue en la misma línea musical que Gold y que anunciaron en las redes sociales mediante el hashtag #MyRoots, con el que tanto el grupo como sus fans publicaban fotografías de pequeños.