Escucha lo nuevo de U2 'Ordinary love'

U2 estrenó hace unas semanas un fragmento de su nuevo single, Ordinary Love, canción que ahora podemos ya escuchar en su integridad.

Ordinary Love es la aportación de la banda irlandesa a la película sobre Nelson Mandela titulada Long Walk to Freedom, protagonizada por Idris Elba.

La nueva composición supone el regreso discográfico de U2, que no publica material de estudio desde su álbum No Line on the Horizon de 2009.

Más allá de este single, el esperado nuevo disco de Bono y los suyos se espera para abril de 2014. Sobre su contenido, el bajista Adam Clayton ha comentado que es un "híbrido interesante" entre el sonido de los antiguos U2, mezclado con la madurez que han adquirido durante la última década. El anuncio oficial podría llegar a través de un spot publicitario durante la Super Bowl, el próximo 2 de febrero.