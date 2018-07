Escucha 'Do what u want' de Lady Gaga con R. Kelly

Lady Gaga publica Do what u want, un single promocional para que conozcamos algo más de ARTPOP mientras el viernes 25 estrenará Venus, el segundo single oficial después de Applause . Pero hasta entonces te dejamos con este tema ochentero que presenta con una sensual portada.

Portada de 'Do what u want' de Lady Gaga / europafm.com

Lady Gaga empieza el lanzamiento de singles promocionales para dar a conocer ARTPOP.

El primero que ya podemos escuchar es Do what u want. A éste, le seguiran Dope el 27 de octubre y habrá un tercer tema promocional que presentará el 4 de noviembre.

Por otro lado, este viernes 25 de octubre estrenará Venus, el segundo single oficial de ARTPOP después de Applause. Vamos, que la Germanotta se ha tomado en serio esto de promocionar su nuevo trabajo.

Ahora hablamos de Do what u want, donde colabora R. Kelly. Un tema entre el pop y el r&b con aire ochentero que utiliza el sampler de Dance with the dead de The Deep. Para acompañarlo Lady Gaga lo presenta con una portada donde vemos su trasero con un tanga de flores y parte de su peluca rubia.

