Rita Ora estrena el vídeo de 'I will never let you down'

Rita Ora estrena 'I will never let you down', un tema producido por su novio Calvin Harris y el primer single de su próximo álbum, donde colaboran artistas como Macklemore o Prince .

Portada de 'I will never let you down' de Rita Ora / europafm.com

Rita Ora vuelve al panorama musical con I will never let you down como adelanto de su próximo álbum. Aunque está producido por Calvin Harris, el tema no bebe del EDM característico del DJ escocés.

Pero si tenemos en cuenta el éxito que ha obtenido Calvin Harris con su álbum 18 Months, batiendo récords en el Reino Unido, todo apunta a que I will never let you down sea una de esas canciones que no paremos de escuchar durante este año.

