Escucha 'Work Bitch', el nuevo single de Britney Spears

Britney Spears sabe que lo que se lleva es la música electrónica y después del exitazo de Scream & Shout junto a Will.i.am ha querido seguir en la misma línea.

Y así suena Work bitch, el primer single del que será su octavo álbum de estudio. Este sonido no es casual, ya que uno de los productores es uno de los pupilos de Sebastian Ingrosso, de Swedish House Mafia; lo que supone un éxito asegurado.

Eso si, Work bitch se aleja bastante de los grandes éxitos pop de Britney que la llevaron a lo más alto como ...Baby one more time o Oops!... I did it again, así que veremos como reaccionan ante esta nueva canción sus fans más incondicionales.

A continuación te dejamos Work bitch para que la escuches y nos des tu opinión:

Descárgate Work bitch de Britney Spears en