Los españoles nominados de los Premios Billboard de la Música Latina 2026

Este jueves 22 de octubre, Miami acoge los Premios Billboard de la Música Latina, unos galardones que reconocen a los mejores artistas, álbumes y canciones del año, determinados por las ventas reales, streaming, difusión radial y datos sociales que informan las listas semanales de Billboard. Aunque la mayoría son artistas latinoamericanos, también hay presencia española en la lista de nominados.

Las seis nominaciones y el premio de Rosalía

Tras un año marcado por el éxito de LUX y por una gira internacional con más de 50 conciertos, Rosalía es la artista española más nominada de la noche con un total de seis nominaciones.

La catalana opta al galardón Global 200 Canción Latina del Año por La Perla, a Artista Femenina del Año en las categorías de Hot Latin Songs y Top Latin Albums, a Álbum del año en la categoría Top Latin Albums y a Artista solista y Disco del año en la categoría Latin Pop.

Además, durante la gala recibirá el Premio Billboard Salón de la Fama, un reconocimiento a “una extraordinaria carrera definida por la innovación musical, una visión artística única y una influencia que ha trascendido géneros, idiomas y fronteras”.

Los otros nominados españoles

Por otro lado, Alejandro Sanz está nominado a Canción Latin Pop del Año por El Vino de Tu Boca, su colaboración con Carín León.

A él se une Yung Beef, que opta al premio Global 200 Canción Latina del Año por Cuando No Era Cantante, en la que colabora con El Bogueto, Fuerza Regida y Anuel A, y Hot Latin Song, Colaboración Vocal del Año por este mismo tema.

Los rivales de los españoles nominados en los Latin Billboard

Global 200 Canción Latina del Año

El Bogueto, Fuerza Regida, Anuel AA & Yung Beef, Cuando No Era Cantante (Remix)

Fuerza Regida, Marlboro Rojo

Peso Pluma & Tito Double P, daño

Rosalía & Yahritza y Su Esencia, La Perla

W Sound, Beéle & Ovy On The Drums, La Plena (W Sound 05)

Hot Latin Songs Artista del Año, Femenina

Kali Uchis

Karol G

RaiNao

Rosalía

Shakira

Top Latin Álbum del Año

Beéle, BORONDO

Clave Especial, MIJA NO TE ASUSTES

Omar Courtz, Por Si Mañana No Estoy

Peso Pluma & Tito Double P, DINASTÍA

Rosalía, LUX

Top Latin Albums Artista del Año, Femenina

Becky G

Kali Uchis

Karol G

Rosalía

Young Miko

Artista Latin Pop del Año, Solista

Danny Ocean

Kali Uchis

Kapo

Rosalía

Shakira

Álbum Top Latin Pop del Año

Becky G, Baraja Bendita

Fred again.. & Latin Mafia, 9 months & 50 hours

Karol G, No Me Arrepiento de Sentir Tanto

Kevin Kaarl, Hasta el Fin Del Mundo

Rosalía, LUX

Hot Latin Song, Colaboración Vocal del Año

El Bogueto, Fuerza Regida, Anuel AA & Yung Beef, Cuando No Era Cantante (Remix)

Peso Pluma & Tito Double P, 7-3

Peso Pluma & Tito Double P, daño

Peso Pluma & Tito Double P, dopamina

Peso Pluma, Tito Double P & LENCHO, chiclona

Canción Latin Pop del Año