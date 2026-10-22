Los españoles nominados de los Premios Billboard de la Música Latina 2026
Rosalía, Alejandro Sanz y Yung Beef son los tres artistas españoles que optan a llevarse algún galardón en la 33ª edición de los Premios Billboard de la Música Latina este jueves 22 de octubre.
Premios Billboard de la Música Latina 2026: a qué hora es la gala, dónde verla, quién la presenta y la lista de nominados
Este jueves 22 de octubre, Miami acoge los Premios Billboard de la Música Latina, unos galardones que reconocen a los mejores artistas, álbumes y canciones del año, determinados por las ventas reales, streaming, difusión radial y datos sociales que informan las listas semanales de Billboard. Aunque la mayoría son artistas latinoamericanos, también hay presencia española en la lista de nominados.
Las seis nominaciones y el premio de Rosalía
Tras un año marcado por el éxito de LUX y por una gira internacional con más de 50 conciertos, Rosalía es la artista española más nominada de la noche con un total de seis nominaciones.
La catalana opta al galardón Global 200 Canción Latina del Año por La Perla, a Artista Femenina del Año en las categorías de Hot Latin Songs y Top Latin Albums, a Álbum del año en la categoría Top Latin Albums y a Artista solista y Disco del año en la categoría Latin Pop.
Además, durante la gala recibirá el Premio Billboard Salón de la Fama, un reconocimiento a “una extraordinaria carrera definida por la innovación musical, una visión artística única y una influencia que ha trascendido géneros, idiomas y fronteras”.
Los otros nominados españoles
Por otro lado, Alejandro Sanz está nominado a Canción Latin Pop del Año por El Vino de Tu Boca, su colaboración con Carín León.
A él se une Yung Beef, que opta al premio Global 200 Canción Latina del Año por Cuando No Era Cantante, en la que colabora con El Bogueto, Fuerza Regida y Anuel A, y Hot Latin Song, Colaboración Vocal del Año por este mismo tema.
Los rivales de los españoles nominados en los Latin Billboard
Global 200 Canción Latina del Año
- El Bogueto, Fuerza Regida, Anuel AA & Yung Beef, Cuando No Era Cantante (Remix)
- Fuerza Regida, Marlboro Rojo
- Peso Pluma & Tito Double P, daño
- Rosalía & Yahritza y Su Esencia, La Perla
- W Sound, Beéle & Ovy On The Drums, La Plena (W Sound 05)
Hot Latin Songs Artista del Año, Femenina
- Kali Uchis
- Karol G
- RaiNao
- Rosalía
- Shakira
Top Latin Álbum del Año
- Beéle, BORONDO
- Clave Especial, MIJA NO TE ASUSTES
- Omar Courtz, Por Si Mañana No Estoy
- Peso Pluma & Tito Double P, DINASTÍA
- Rosalía, LUX
Top Latin Albums Artista del Año, Femenina
- Becky G
- Kali Uchis
- Karol G
- Rosalía
- Young Miko
Artista Latin Pop del Año, Solista
- Danny Ocean
- Kali Uchis
- Kapo
- Rosalía
- Shakira
Álbum Top Latin Pop del Año
- Becky G, Baraja Bendita
- Fred again.. & Latin Mafia, 9 months & 50 hours
- Karol G, No Me Arrepiento de Sentir Tanto
- Kevin Kaarl, Hasta el Fin Del Mundo
- Rosalía, LUX
Hot Latin Song, Colaboración Vocal del Año
- El Bogueto, Fuerza Regida, Anuel AA & Yung Beef, Cuando No Era Cantante (Remix)
- Peso Pluma & Tito Double P, 7-3
- Peso Pluma & Tito Double P, daño
- Peso Pluma & Tito Double P, dopamina
- Peso Pluma, Tito Double P & LENCHO, chiclona
Canción Latin Pop del Año
- Alejandro Sanz & Carín León, El Vino de Tu Boca
- Karol G & Marco Antonio Solís, Coleccionando Heridas
- Maluma, BRONCEADOR
- Rauw Alejandro, Besito en La Frente
- Shakira & Beéle, ALGO TÚ