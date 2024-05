Las estrellas de Hollywood que se han declarado fans de Taylor Swift

El fenómeno de Taylor Swift es mundial, y la artista tiene fans por todos los rincones. Tanto es así que muchas estrellas de Hollywood —algunas que quizás no te imaginarías—no han dudado en declararse swiftieo se las ha visto asistiendo a algún concierto de la autora de Blank Space en los últimos años.

Emma Stone

Han sido muchos los rumores de una posible enemistad entre Emma Stone y Taylor Swift, pero la protagonista de La la land, además de ser amiga de la cantante, ha dejado claro que es seguidora de la música de la estrella del pop. De hecho, se la vio en uno de sus conciertos en Arizona.

Además, la intérprete hizo una referencia a la canción de Taylor Bigger Than The Whole Sky cuando ganó el Oscar a Mejor Actriz por su participación en Pobres Criaturas: “Y lo más importante, a mi hija, que va a cumplir tres años dentro de tres días y ha convertido nuestras vidas en tecnicolor. Te quiero más que a todo el cielo, mi niña".

Emma Stone y Taylor Swift en una premier

Ryan Reynolds y Blake Lively

Ryan Reynolds y Blake Lively son muy cercanos a Taylor Swift, lo que demuestran cada vez que tienen ocasión. De hecho, el protagonista de Deadpool afirmó en el programa Today de la NBC que fueron su mujer y sus hijas las que le convirtieron en swiftie, y allí afirmó que el show de la autora de Love Story "es el mejor concierto del planeta Tierra". Incluso se los podrá ver en familia en uno de los dos conciertos del The Eras Tour en Madrid.

Julia Roberts

El fanatismo de Julia Roberts por Taylor Swift la llevó incluso a subirse al escenario con la cantante en uno de sus conciertos en 2015. La protagonista de Pretty Woman habla de la cantante habitualmente, e incluso le dedicó una publicación en Instagram tras asistir a uno de sus conciertos de The Eras Tour: "Te amo. ¡Gracias por ser todo lo que necesitábamos!".

Cara Delevingne

Cara Delevingne y Taylor Swift comenzaron a ser amigas en un desfile de Victoria's Secret en 2013, y el apoyo de la actriz y modelo con la autora de Betty ha llegado hasta el punto de que participó en uno de sus videoclips, el del tema Bad Blood. Hace poco se la pudo ver en un concierto de la artista en Arizona.

Jennifer López

Jennifer López se declaró swiftie e incluso ha mencionado a la autora de Folklore en un tutorial de maquillaje inspirado en ella. Además, cabe recordar que ambas cantaron juntas en la gira de Red en 2013.

Ethan Hawke

Ethan Hawke fue convertido a sus 51 años en swiftie por su hija Maya Hawke, protagonista de Stranger Things. Y no solo es fan, sino que les tuvo que ocultar a sus hijas un cameo que hizo para el videoclip de Forntnight, el single principal del álbum The Tortured Poets Department, donde el actor hizo un guiño a la película La sociedad de los poetas muertos.

Emma Watson

Entre las amigas de Taylor Swift también se encuentra Emma Watson, y además de esa amistad, la protagonista de Harry Potter actúa también como fan, y se la ha podido ver en algún show de la autora de Look What You Make Me Do, como un concierto en Las Vegas, al que asistió junto a su expareja, Brendan Wallace.

Kevin Costner

En el caso de Kevin Costner, el actor se autodenominó swiftie después de acompañar a su hija a uno de los conciertos de la cantante. De hecho, así lo compartió a través de sus redes sociales.

"Me quedé absolutamente impresionado al ver su arte unir a tanta gente. Tuve una excelente vista de su banda y también me divertí mucho mirándolos. Una noche inspiradora. ¡Soy oficialmente un swiftie!", compartió el director de cine tras un show de The Eras Tour.

Jessica Chastain

Jessica Chastain fue vista en un concierto de Taylor Swift en Ciudad de México durante The Eras Tour, y de esa noche compartió varias fotos junto a la propia cantante.

Pero la actriz ya ha hablado en otras ocasiones de su cercanía con la artista, a la que conoce desde hace muchos años. De hecho, la protagonista de Secretos de un matrimonio contó en The Tonight Show que Taylor fue un gran apoyo para ella cuando pasó por una dolorosa ruptura.

Ellen Pompeo

Otra actriz que se convirtió en fan de Taylor Swift por su hija es Ellen Pompeo, la protagonista de Anatomía de Grey. Se las pudo ver juntas en un concierto de Las Vegas, y así lo mostró ella misma en su cuenta de Instagram.

Siempre que han coincidido la intérprete y la cantante de Cruel Summer se nota por sus gestos cómplices que tienen relación desde hace un tiempo. De hecho, la actriz comparte desde hace años publicaciones sobre la cantante.