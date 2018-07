Estrenamos en exclusiva el nuevo videoclip de Why Five: 'Honey'

El videoclip Honey de Why Five está inspirado en el cine de serie B y cuenta con la participación de la actriz Sonia Baby y las voces de Juanma Romero y Laura Trigo .

Sonia Baby en el videoclip Honey de Why Five / europafm.com

Why Five, la boyband creada por Carlos Jean en El Hormiguero, tiene nuevo videoclip. Para su canción Honey, uno de los temas incluidos en su primer EP, la banda se ha puesto de nuevo en manos del realizador Alberto Álvarez, con quien ya trabajaron en Get down, y el director de fotografía Alfonso Luján.

Inspirado en el cine de serie B, el videoclip de Honey nos muestra una visita de la banda a una consulta médica muy distinta a lo habitual. Una enfermera, interpretada por la explosiva actriz Sonia Baby (ahora conocida como Chloe Clar), les tiene preparadas una serie de pruebas muy siniestras. Además el vídeo cuenta con las voces de Juanma Romero yLaura Trigo. A ver si las descubres...

Honey es el segundo videoclip de la banda tras Get down y uno de los temas de su primer EP Why Five, producido por Carlos Jean. Este EP es el anticipo de su primer álbum, en el que se encuentran trabajando actualmente y cuya publicación está prevista para el mes de junio.