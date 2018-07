Estreno en exclusiva del primer videoclip de Why Five 'Get Down'

Why Five, la boyband surgida del programa El Hormiguero de Antena 3 con la ayuda de Carlos Jean, nos presenta su primer videoclip: Get down. Lo que empieza como una reunión de amigos pronto se convierte en una fiesta salvaje de la que no les va a resultar fácil escapar. ¡No te lo pierdas!

Why Five en su primer vídeo Get Down / europafm.com

Tras su primera aparición pública, ya como banda formada el pasado mes de noviembre, Why Five dio a conocer su primer single Get Down que el día de su lanzamiento consiguió entrar directo al número 7 de iTunes. Ahora, que se encuentran en medio de su gira de lanzamiento, Why Five nos presenta su primer videoclip dirigido por Alberto Álvarez y con fotografía de Alonso Luján.

El vídeo transcurre en casa de unas amigas de los componentes del grupo, y lo que empieza como una reunión de amigos pronto se convierte en una fiesta salvaje de la que no les va a resultar fácil escapar.

Why Five además se encuentra en plena gira. Tras pasar por Valencia y Sevilla, sus próximo conciertos serán en Barcelona (20 de diciembre en la Sala Be Cool) y Madrid (21 de diciembre en la Sala Joy Eslava). Puedes conseguir entradas y Meet & Greets con ellos escuchando todos los días Euroclub.