La familia de Pink junto con Lily Allen, protagonistas de su nuevo vídeo True Love

Pink es una mujer realizada, tanto personal como profesionalmente. Su carrera avanza hacia su máximo esplendor, está felizmente casada y no puede estar más orgullosa de su pequeña Willow. Aunque no lo diremos muy alto que sólo hace falta presumir para que el futuro se trunque.

La familia feliz y al completo son los protagonistas del nuevo vídeo True love. Pink, su marido Carey Hart, su hija Willow, eso sí que es amor de verdad. Además cuenta con la aparición de una enojada Lily Allen. ¡Vaya genio tiene cortando hortalizas!

True love es el cuarto single de su último disco, The Truth About Love, después de sus éxitos cosechados con Blow me (one last kiss), Try y Just give me a reason.