Fedez saca en directo en San Remo la foto de un viceministro de Meloni vestido de nazi

El rapero italiano Fedez ha protagonizado una gran polémica en el festival de San Remo, donde se encoge al representante de Italia para Eurovisión, cambiando una parte de la letra de Problemi Con Tutti (Giuda), su propuesta para el certamen.

"Si va a San Remo Rosa Chemical [un controvertido artista italiano por sus letras explícitas] se desata la disputa, a lo mejor el viceministro vestido de Hitler es mejor", rapeaba en directo Fedez sosteniendo una fotografía del viceministro de infraestructuras Galeazzo Bignami vestido con el uniforme nazi.

"Lamentablemente el aborto es un derecho: sí, pero no lo dije yo, sino un ministro. A veces también tiro estupideces desde los tejados pero no lo hago a costa de los contribuyentes. Porque soy un experto en dar palizas: hola Codacons, mirad cómo me divierto", continuó dirigiéndose a la coordinadora italiana de entidades que defienden el medioambiente.

En otro fragmento, también arremete contra la Ministra de la Familia Eugenia Roccella. "El texto de esta canción no había sido anunciado al personal de Rai aquí presente y, por lo tanto, quiero asumir toda la responsabilidad por lo que dije", afirmó el el marido de Chiara Ferragni al finalizar su actuación.