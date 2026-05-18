El Festival de la Guitarra de Córdoba celebra su 45º edición con artistas como Los Planetas, Siloé y Love of Lesbian | AYUNTAMIENTO DE CÓRDOBA

Córdoba recibe el mes de julio con su ya veterano Festival de la Guitarra , con una 45ª edición que ofrecerá una versión mejorada de la cita musical, sin perder su esencia. Y lo hace de la mano de los conciertos de artistas como Luz Casal, Sanguijuelas del Guadiana y Loquillo, entre muchos otros.

¡La música vuelve a sonar con fuerza en Córdoba!

Del 1 al 11 de julio tiene lugar la 45ª edición del Festival de la Guitarra de Córdoba, una de las citas culturales más emblemáticas del verano, que año tras año ha ido ofreciendo siempre una versión mejorada, pero sin perder su esencia de festival pionero: ser un festival único en torno a la guitarra como hilo conductor de todo su universo artístico.

Durante diez días, la ciudad se transforma en un gran escenario cultural donde conviven conciertos, espectáculos, formación, conferencias y actividades para todos los públicos. El festival ha consolidado una programación diversa que no solo reúne a grandes nombres de la música, sino que también abre espacio a nuevas propuestas y disciplinas, manteniendo viva su vocación de descubrimiento.

Desde el flamenco hasta el rock, pasando por el jazz, el pop, el indie o el metal, el festival funciona como una antología musical que recoge estilos, generaciones y formas de entender el arte. Esa mezcla es precisamente lo que lo convierte en una experiencia diferente dentro del panorama de festivales en España, e invita al público a una experiencia única.

Grupos como Los Planetas y Siloé, en el Festival de la Guitarra de Córdoba

Los conciertos principales se celebran en espacios icónicos como el Gran Teatro de Córdoba, el Teatro Góngora y el Teatro de la Axerquía, lo que supone uno de los puntos fuertes del festival. A ellos se suman otros espacios formativos y culturales repartidos por la ciudad, donde se desarrollan talleres y actividades pedagógicas.

Un año más, el Festival de la Guitarra de Córdoba sorprende con espectáculos para todo tipo de público. En esta 45ª edición el festival, entre muchos otros.

Horarios de los conciertos

Gran Teatro

25 y 26 de junio — Vicente Amigo

27 de junio — Dire Straits - Brothers in Arms 40th Anniversary Tribute Tour by Brothers in Band

1 de julio — Paco Peña Solera

3 de julio — Teddy Bautista. Ciclos 5.0. El Periplo de las Heroínas (Estreno absoluto)

4 de julio — José Antonio Rodríguez, Quinteto

5 de julio — Stanley Clarke N · 4EVER

4EVER 6 de julio — MonoNeon

8 de julio — Juan Manuel Cañizares y Orquesta de Córdoba

11 de julio — La Reina Blanca. Gala Homenaje a Blanca del Rey (Estreno absoluto)

Teatro Góngora

2 de julio — Manuel Barrueco

5 de julio — Mª Esther Guzmán

6 de julio — Rycardo Moreno

7 de julio — Juanfe Pérez

8 de julio — Cardamom Trío & Linda Alahmad (Patrocina Casa Árabe)

9 de julio — David Russell

10 de julio — Leonor Watling con Leo Sidran. Leo & Leo

Teatro de la Axerquía

1 de julio — Love of Lesbian

2 de julio — Sanguijuelas del Guadiana - Los Aslándticos

3 de julio — Los Planetas

4 de julio — Warcry - Angelus Apatrida

5 de julio — Siloé

8 de julio — Luz Casal - Nat Simons & Aurora Beltrán

9 de julio — Loquillo

10 de julio — Paco de Lucía Legacy

11 de julio — Omega 30 Aniversario

El festival se apoya en tres grandes ejes que estructuran toda su programación. Y es que la cita musical se divide en espectáculos, formación especializada y difusión del conocimiento musical. Esta combinación permite mantener un equilibrio entre entretenimiento y aprendizaje, ofreciendo una experiencia completa tanto para profesionales como para aficionados.

Detrás de todo ello, está el compromiso de los espacios escénicos con la colaboración del Instituto Municipal de Artes Escénicas de Córdoba, junto al apoyo constante del público, que ha convertido este festival en una tradición imprescindible del mes de julio.

El Festival de la Guitarra de Córdoba es una celebración de la guitarra que sigue creciendo con solidez y compromiso. Entra en teatrocordoba.es para conocer todos los detalles.