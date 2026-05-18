Shakira gana la última causa legal que mantenía con Hacienda y deberá devolverle 60 millones de euros

Shakira, de la sudadera al traje rosa: la cantante da una imagen muy distinta en el día del juicio | antena3.com

La Audiencia Nacional ha dado la razón a Shakira en la última causa legal que mantenía abierta con Hacienda. En la sentencia, a la que ha tenido acceso Europa FM, el tribunal confirma lo que la artista y su equipo han defendido desde el primer día. Según estos, era materialmente imposible que en 2011 la intérprete de Soltera pasase en España el tiempo legal exigido.

Ese año Shakira estaba inmersa en Sale el Sol World Tour que le llevó a dar 120 conciertos en 37 países distintos. Entonces no tenía casa en España, ni hijos y tampoco su centro de negocios en este país, insiste el equipo de la colombiana.

La sentencia de la Audiencia Nacional apunta que la Administración no ha sido capaz de argumentar la permanencia de la cantante en España durante 183 días y, por tanto, “es obvio” que “las consiguientes sanciones son contrarias a Derecho”. De igual forma, la Audiencia Nacional no da lugar a las llamadas "ausencias esporádicas" que la Agencia Tributaria quería utilizar en contra de Shakira.

“Tampoco se acredita que radique en España el núcleo principal o la base de sus actividades o intereses económicos, de forma directa o indirecta. Bien al contrario, el entramado empresarial que se atribuye a la actora, radica fuera del territorio nacional, así como el desarrollo mayoritario de su actividad económica”, apunta la sentencia.

Hacienda tendrá que devolver a la cantante 60 millones de euros que tenía retenidos más intereses

Con motivo de esta batalla legal, Hacienda ha mantenido retenidos durante años 60 millones de euros correspondientes al capital de trabajo de aquella gira mundial y los gastos de la misma. Una cantidad que la Administración deberá devolver a la cantante, con los intereses correspondientes y también el reembolso de los costes en los que la artista ha incurrido.

En este caso, la Audiencia Nacional ha tomado una medida excepcional y ha condenado en costas a la Agencia Tributaria, una penalización que la justicia aplica únicamente cuando se aprecia temeridad y absoluta falta de fundamento por parte de la Administración tributaria.

"Después de más de ocho años soportando un señalamiento público brutal, campañas orquestadas para destruir mi reputación y noches enteras sin dormir que terminaron afectando a mi salud y al bienestar de mi familia, por fin la Audiencia Nacional ha puesto las cosas en su sitio", ha dicho la cantante tras conocer la noticia, y ha asegurado que "Nunca hubo fraude".

"Durante casi una década, se me ha tratado como culpable y se ha utilizado mi nombre para enviar un mensaje amenazante al resto de contribuyentes"

"La propia Administración nunca pudo demostrar lo contrario, sencillamente, porque no era cierto. Aun así, durante casi una década, se me ha tratado como culpable, se ha filtrado, distorsionado y amplificado cada paso del proceso, y se ha utilizado mi nombre y mi figura pública para enviar un mensaje amenazante al resto de contribuyentes", ha añadido la intérprete en el comunicado distribuido por su equipo.

"Hoy esa narrativa cae, y lo hace con la fuerza de una sentencia. Mi mayor deseo es que este fallo sienta un precedente para Hacienda y sirva a los miles de ciudadanos anónimos que cada día son abusados y aplastados por un sistema que presume su culpabilidad y los obliga a demostrar su inocencia desde la ruina económica y emocional. A ellos va dedicada esta victoria”, termina la cantante.

Con esta contundente e histórica sentencia, Shakira pone fin a la batalla que mantenía con la Agencia Tributaria de España, país del que dejó a principios de 2023 para establecerse con sus hijos en Miami.