El festival Sónar anuncia su propia muerte

Los fans del festival Sónar de Barcelona se ha sorprendido con la última publicación en redes sociales de la organización, que ha anunciado su muerte a través de la publicación de una esquela. "1994-2026. Sónar ha muerto", es el escueto mensaje publicado en castellano, catalán e inglés.

Una publicación con la que, además, se han eliminado todas las anteriores, dejando únicamente el vídeo del velatorio del veterano festival.

Además, la organización también ha publicado la esquela en varios periódicos, aumentando el alcance de la noticia, y ha habilitado en su web oficial un libro de condolencias en el que dejar "unas palabras de despedida".