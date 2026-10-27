Adrián Lastra: "Diría a los fans de Mägo de Oz que abran la mente cuando vayan a ver 'Fiesta pagana'. Esto no es un documental'

Martes de cine en Cuerpos especiales. Eva Soriano y Nacho García han desplegado la alfombra naranja del estudio para recibir a actor Adrián Lastra, que llega a las salas el viernes 6 de noviembre con la película Fiesta Pagana sobre la historia de Mägo de Oz.

"Es una historia contada desde un prisma más imaginario", ha aclarado al empezar la charla, después de contar a los presentadores que es Team No Desayuno.

Desde hace un hace ayuno intermitente de 16 horas que solo interrumpe con un café. "Empecé porque tuve que hacer una dieta para adelgazar mucho. Al principio cuesta pero luego es maravilloso", ha explicado sobre esta rutina que rompe cuando rueda fuera de casa o está de promoción como ocurrió en el Festival de Morelia de México, donde se presentó la película el pasado 22 de octubre.

Allí se pudo ver este trabajo que muestra "qué hubiese pasado si la banda se hubiese metido en estas circunstancias o en estos conflictos", ha explicado el actor sobre la película de Álvaro Brechner que mezcla cosas ciertas con cosas imaginadas. Es un 50, 50. Un especie de kalimotxo.

"Está basada en Mägo de Oz pero no está basada en hechos reales", ha aclarado el actor, que recomienda a los fans abrir la mente cuando vayan a verla: "Esto no es un documental".

"Fiesta pagana' está basada en Mägo de Oz pero no está basada en hechos reales"

Fiesta Pagana cuenta cómo se creó el grupo, cómo entró José Andrea... y otros episodios conocidos del grupo. "Pero no es un biopic, por así decirlo, que vas a ver desde fuera. Álvaro, el director, ha querido que el público cuando vea Fiesta Pagana entre en un concierto, en la vida de la banda, en cómo destrozan todo, en la abundancia, en el exceso, en lo que sucedió", ha añadido el actor que da vida a Chus, batería y fundador de Mägo de Ozo.

"El Chus que hemos creado es un animal. Allá donde va, si pisa pisa. Si estás tú ahí, te va a destruir. No tiene miramientos, no tiene filtros... Lo que más me costó a mí como persona fue tocar la batería", ha dicho sobre el personaje que preparó con un profesor. "Tomé como 12 clases y me dejaron una batería eléctrica para no molestar a los vecinos. Se me dio bastante mejor de lo que pensaba".

Lo suyo fue relativamente fácil, no así lo que tuvo que hacer Guillermo Furiase, que interpreta al violinista. "Decía, estoy matando a un gato. Esto no suena", ha contado sobre su compañero en la película que en su estreno en México tuvo una gran acogtida.

Los mexicanos son grandes seguidores de Mägo de Oz y Adrián Lastra lo vio cuando estuvieron en el Festival de Morelia. "Estando allí vino José Andrea y era como David Bisbal por la Gran Vía. No te haces a la idea, era una bestialidad. No daba crédito", ha recordado sobre la experiencia.

Después de este lanzamiento, Adrián Lastra estrenará el 4 de diciembre la comedia Desposados y tiene pendiente ver el resultado de su paso por La caja amarilla, un reality de Antena 3 que le dejó un gran recuerdo. "No sé cuándo se va a estrenar pero fue la hostia", ha apuntado para luego insistir: "Fue muy fuerte".