'Fijación oral' de Shakira cumple 20 años: quién es el bebé de la portada y qué significa el título

Las de la intuición, La tortura junto a Alejandro Sanz... Shakira compuso para el 3 de junio de 2005 uno de los álbumes más conceptuales de su discografía, Fijación oral vol. 1, al que luego le seguiría la segunda parte Oral Fixation vol. 2 el 28 de noviembre de 2005.

Este 2025, coincidiendo con el inicio de la exitosa giraLas Mujeres Ya No Lloran World Tour, su sexto disco Fijación oral vol. 1 cumple dos décadas en el mercado. Este aniversario trae incógnitas en el presente: ¿quién es el bebé que sujeta Shakira en la portada y qué significa su título?

El bebé y el significado de 'Fijación oral vol. 1'

En la portada de Fijación oral vol. 1, Shakira aparece sujetando a un bebé que le agarra del pelo. Esa criatura es Luciana, la hija de su prima hermana. Para esta representación visual, la cantante se inspiró en una teoría del psicoanalista Sigmund Freud, por la que los bebés empezarían a descubrir el mundo por la boca durante la fase oral del desarrollo psicosexual.

"Siempre he sentido que he sido una persona muy oral. Es mi mayor fuente de placer", explicó Shakira en una entrevista recogida por The New York Times. "Desde un punto de vista psicoanalítico, empezamos a descubrir el mundo a través de la boca en la primera etapa de nuestras vidas, al nacer".

En cuanto a ambas portadas, la colombiana aseguró que la primera "es más freudiana, y la segunda se asemeja más a Jung, porque Eva [la primera mujer] es un arquetipo universal". "Intenté mantener la unidad entre ambas portadas y opté por usar iconografía renacentista. La madre y el niño y el pecado original son conceptos recurrentes del Renacimiento, y buscaba el carácter histórico", añadió.

La sensualidad, un pilar para Shakira

A principios del siglo XXI, Shakira ya era un icono pop a nivel internacional. Ella reivindicaba la sensualidad del arte: "La música, debería ser sensual. No necesariamente sexual. Sensual es todo lo que se refiere al deleite de los sentidos. Y eso es lo que hacen los artistas: estimular los sentidos de todas las maneras posibles. No creo que tenga que colgarme un cartelito que diga 'Oye, soy sexy' y luego quitármelo y decir: 'Oye, ahora sí que voy en serio'. Puedo fluctuar y oscilar de un lado a otro cuando mi instinto me lo dicta", defendía.