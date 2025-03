Shakira alcanza el millón de asistentes a su gira 'Las Mujeres Ya No Lloran World Tour' y añade nuevas fechas

Shakira en Río de Janeiro con su gira 'Las Mujeres Ya No Lloran World Tour' | Getty Images

30 años han pasado desde que Shakira publicó su álbum debut en 1995, Pies descalzos. Desde entonces, la colombiana ha conseguido acumular una legión de fans a los que denomina "manada". Ellos son los que han conseguido que su actual gira mundial por estadios, Las Mujeres Ya No Lloran World Tour, haya alcanzado el millón de asistentes en apenas 19 conciertos.

La gira de alcance global aún no ha anunciado fechas en Europa o España, pero su éxito está siendo indiscutible. Aparte de la repercusión mediática y de la euforia vivida entre el público en cada concierto, Shakira está consolidando su figura como una de las artistas más importantes de la música en español a nivel internacional.

Desde que comenzó el 11 de febrero en Río de Janeirosu "gira más exitosa" —como ella misma expresó—, la colombiana solo ha recorrido cinco países de Latinoamérica: Brasil, Perú, Colombia, Argentina y México. En abril pisará estadio de Chile y Colombia, mientras en mayo y junio recorrerá Norteamérica por Estados Unidos y Canadá.

Nuevas fechas en México

La noticia del millón de asistentes llega durante su estancia en Ciudad de México, donde este domingo 30 de marzo celebra el séptimo concierto consecutivo en el Estadio GNP Seguros tras visitar Monterrey y Guadalajara con dos fechas en cada ciudad mexicana.

El éxito recibido en el país ha provocado que Shakira y su equipo hayan anunciado no una ni dos, sino nueve conciertos nuevos en México para recorrer ciudades que aún no ha visitado con Las Mujeres Ya No Lloran World Tour, tales como Querétaro y Puebla. Además, volverá por todo lo alto a Monterrey, Ciudad de México y Guadalajara. Pero lo hará entre agosto y septiembre, durante la segunda etapa de la gira por Latinoamérica y tras su paso por Norteamérica.

Shakira: "Todos los que estamos ahí somos una manada"

El tour de Shakira aún promete añadir nuevas fechas por distintos rincones del mundo. Mientras tanto, la colombiana está disfrutando de su público latinoamericano.

"Mi público y yo tenemos una comunicación que pocas veces he visto en otras relaciones artista-público", asegura Shakira en una entrevista para N+. "Es demasiado profunda, va más allá del tiempo... Son muchos años, son 30 años desde Pies descalzos [su álbum debut de 1995]. Son muchas generaciones las que me han estado acompañando y apoyando, hemos crecido juntos de alguna manera".

Para la artista, su público forma una manada. "Los hombres, las mujeres, los lobitos, las lobitas... Todos los que estamos ahí somos una manada porque tenemos los mismos valores, creemos en lo mismo", comenta sobre sus fans.